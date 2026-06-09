Üniversite öğrencilerine IPARD eğitimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü Kadın Hizmetleri birimince, İstanbul Rumeli Üniversitesi işbirliğinde üniversite öğrencilerine yönelik Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülen IPARD programı kapsamında eğitim verildi.

Üniversitenin Silivri'deki Mehmet Balcı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen "IPARD Proje Bilgilendirme Eğitimi" programının açılışında konuşan İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile TKDK arasındaki protokol kapsamında düzenlenen eğitimin öğrencilere ufuk açması temennisinde bulundu.

Uzmanların, gelecekte hiç kimsenin başladığı meslekten emekli olamayacağından bahsettiğini aktaran Turan, bunun da insanların belki de 10 yılda bir farklı alanlara yöneleceği anlamına geldiğini dile getirdi.

Turan, yeni gençliğin arayış içinde, kendini geliştiren, günümüz dünyasını iyi okuyan, yapay zekayı kullanan ve yeniliklere sürekli açık olmaya çalışan bir nesil olduğunu kaydederek, kendisinin 25 yıldır kamuda çalıştığını ve 3 kez meslek değiştirdiğini, gençlerin de gelecekte mesleklerini yaparken bu tarz yatırımlar ve projelerle hem hayatlarına renk katacaklarını hem de gelişen dünyada yerlerini bulacaklarını vurguladı.

Gençlere tavsiyelerde bulunan Turan, öğrencilik yıllarının kişisel gelişim ve dünyayı okuma anlamında iyi değerlendirilmesinin gelecek için önemli olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın önderliğinde kadınlara yönelik yapılan hizmetlerin önemli olduğunu belirten Turan, "Şiddetten gelişime, iş hayatından sosyal olaylara kadar birçok konuda kadınlarımızın geleceğe ümitle bakması, gelecekle alakalı kaygılarından uzaklaşması, iş ve eğitim dünyasında ciddi anlamda yer alması için politika geliştirmekteyiz. Politikaların uygulanması anlamında da birçok kurumla ortak hareket ederek bu alanı güçlendirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Çok hızlı şekilde kooperatiflere değer vermemiz gerekiyor"

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara da kırsal kalkınmanın, sürdürülebilir bir üretimle olabileceğini, bu süreçte yeni fikirlerin uygulamaya konulması ve yerel ekonomik gelişmelerin desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Kırsal kalkınma alanında üretim yapacak kişilerin eğitiminin önemini vurgulayan Kara, kırsalda sadece tarım ve hayvancılık olmadığını, turizm, ekolojik tatil köyleri gibi alanların da bulunduğunu dile getirdi.

Tarım girdilerinin pahalı olduğunu, çiftçilerin de bundan dert yandığını aktaran Kara, "Dünyanın en kalkınmış ülkelerinde tarım ürünlerinin üretimi ve pazarlamasının yüzde 98'i aracısız kooperatifler tarafından yapılıyor. O nedenle bizim çok hızlı bir şekilde kooperatiflere değer vermemiz gerekiyor. Bizim insanımızın kültüründe imece ve ahilik var, kooperatifler bizim kültürümüze yakın, siz de o zincirin bir halkası olabilirsiniz." dedi.

"Başarılı yatırımın başlangıcında iyi bir fikir, doğru planlama ve kararlı ekip çalışması yatmakta"

TKDK Proje Hizmetleri Genel Koordinatörü Selda Coşkun ise Türkiye'nin genç nüfusunu IPARD kapsamında bir avantaj olarak gördüklerini belirterek, "Gençlerimizin yalnızca iş arayan değil iş kuran, yatırım yapan, üretim gerçekleştiren ve istihdam oluşturan bireyler olarak ekonomik hayata katılmalarını önemsiyoruz." diye konuştu.

Coşkun, TKDK olarak Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen IPARD programının 2011'den bu yana uygulandığını kaydederek, "Bu kapsamda Türkiye'de 27 binden fazla projeyi destekledik. 107 binden fazla istihdam sağladık." şeklinde konuştu.

Bugün burada edinilecek bilgilerin belki de gelecekteki iş yatırım projelerinin temelini oluşturacağını vurgulayan Coşkun, şöyle devam etti:

"Aramızdan bazı arkadaşlarımız kendi işletmesini kuracak, bazıları tarım gıda sektöründe yenilikçi girişimlere öncülük edecek. Önemli olan fikir üretmekten, araştırmaktan ve proje geliştirmekten vazgeçmemek. Çünkü günümüzde birçok başarılı yatırımın başlangıcında iyi bir fikir, doğru planlama ve kararlı ekip çalışması yatmakta. Dolayısıyla bugün burada alacağınız eğitim buna hizmet eden ilk mertebe olacak. Üniversitelerimizin sahip olduğu akademik bilgi ile uygulama tecrübesinin bir araya gelmesini son derece değerli buluyoruz. Bu nedenle üniversitemizde gerçekleştirilen işbirliklerine önümüzdeki dönemde de sürdürmeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından iki oturum halinde düzenlenen eğitim programında uzmanlar, katılımcıları proje destek süreçleri hakkında bilgilendirdi. IPARD programının genel işleyişi, uygunluk ve sıralama kriterleri, uygun harcamalar ile başvuru sürecindeki teknik detaylar hakkında bilgi verildi.