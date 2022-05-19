iOS 15.6 Beta 1 güncellemesi çıktı! - Haberler

İki gün önce iOS 15.5 sürümünü kullanıcılara sunan Apple'ın, Haziran ayında gerçekleştireceği WWDC 2022 etkinliği şimdiden kullanıcıları heyecanlandırmaya başladı. Bu etkinlikte iOS 16 başta olmak üzere işletim sistemlerinin yeni sürümlerini duyuracak olan şirket, iOS 15.6 Beta 1 sürprizi ile karşımıza çıktı.

19G5027e yapı numarasına sahip olan bu güncelleme ile Apple'ın kullanıcılara hangi yenilikleri sunduğunu bilmiyoruz. Ancak bir aydan kısa bir süre sonra iOS 16'nın duyurusu gerçekleştirileceği için yayınlanacak son büyük iOS 15 güncellemelerinden birisi olacağı kesin.

iOS 15.6 Beta sürümünün detayları henüz belli değil

iOS 15.6'nın ilk beta sürümünün güncelleme notlarında herhangi bir detay paylaşılmıyor, güncellemeler için bir standart haline gelen hata düzeltmeleri ve iyileştirmeler yapıldığına dair ifade yer alıyor.

Apple bu hafta başında yayınladığı iOS 15.5 sürümü ile Apple Cash müşterilerinin para çekme ve isteme talepleri oluşturmasının yanı sıra, Apple Podcast uygulamasının eski içerikleri otomatik olarak silerek depolama alanında yer açması gibi bir takım yenilikleri kullanıcılara sundu.

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iPhone ve iPad'ler için yayınlanan bu beta sürümünün yanı sıra tvOS 15.6, watchOS 8.7 ve HomePod 15.6 sürümlerinin ilk betaları geliştiricilere sunuldu.

iOS 16'nın bildirimlerde önemli iyileştirmelerin yanı sıra iPad'lerde birden fazla işin çok daha rahat bir şekilde yapılabilmesi için önemli arayüz iyileştirmeleri (iPadOS) getireceği belirtiliyor. Ek olarak Odak Modu için genişletilmiş ayarların iOS'un bu yeni sürümü ile kullanıcılara sunulacağı konuşuluyor.

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