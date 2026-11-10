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Ioan Gruffudd, yapay zekayla taklit edildiğini söyleyip polise başvuru çağrısı yaptı

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Gallerli oyuncu Ioan Gruffudd, yapay zekayla üretilen görsellerle kendisini taklit eden bir kişiye karşı takipçilerini uyardı. Gruffudd, taklitçinin müstehcen görsel ve videolar gönderdiğini belirterek bu kişilere itibar edilmemesi ve polise başvurulması çağrısı yaptı.

Fantastik Dörtlü ve Titanik filmlerindeki performanslarıyla bilinen Gallerli oyuncu Ioan Gruffudd, bir kişinin yapay zekayla üretilen görsellerle kendisini taklit ettiğini belirterek takipçilerine bu kişilere itibar etmemeleri, polise başvurmaları çağrısında bulundu.

Gruffudd, sosyal medya hesabından "üzücü ve rahatsız edici" şeklinde nitelediği olaya ilişkin açıklama yaptı.

Katıldığı bir etkinlikte kendisine yaklaşan bir kadının bir yılı aşkın bir süredir "evlilik dışı ilişki yaşadıklarını" söylediğini aktaran Gruffudd, "Benim gönderdiğimi söylediği, yapay zekayla üretilmiş yüzlerce görsel ve video gösterdi. Görseller müstehcen ve rahatsız ediciydi." ifadelerini kullandı.

Gruffudd, kendisini taklit eden kişinin bu kadına sosyal medya platformundaki bir sayfadan ulaşarak telefon numarası verdiğini, başka bir sosyal medya platformundan görüşmeye başladıklarını anlattı.

Taklitçinin, "gerçek olduğunu kanıtlamak için" yapay zeka ile üretilmiş fotoğraf ve videolar gönderdiğini belirten Gruffudd, sahip olduğu sosyal medya hesabı dışında farklı platformları kullanmadığını vurguladı.

Gruffudd, takipçilerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Fantastik Dörtlü ve Titanik filmlerindeki performanslarıyla bilinen oyuncu Gruffudd, kendisini taklit eden kişilerce hedef alınanlardan polise başvurmalarını isteyerek "Kişisel olarak tanımadığım kimseye asla telefon numaramı vermem. Lütfen bu tür kişilerle iletişim kurmayın ve para göndermeyin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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