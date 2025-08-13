Interpol tarafından aranan dolandırıcı Mersin'de yakalandı

Mersin'de düzenlenen operasyonda, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı. Jandarma ekipleri, zanlının Mersin'e giriş yapacağını tespit ederek suçüstü yaptı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık zanlısının Antalya'dan Mersin'e giriş yapacağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Silifke ilçesinde durdurdukları araçtaki şüpheliyi yakaladı.

Zanlı, işlemlerinin ardından iade süreci kapsamında Göç İdaresi Genel Müdürlüğüne sevk edildi.

Kaynak: AA / Serkan Avci - Güncel
