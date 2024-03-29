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İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul'da yakalandı

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İnterpol Kırmızı Bülteniyle "Yasa Dışı Örgüt Faaliyetleri ve Kaçakçılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Talgat Baisaov ve "Dolandırıcılık" suçundan uluslararası seviyede aranan Maxat Rakhishov, İstanbul'da düzenlenen "Mahzen-23" operasyonuyla yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA OPERASYONA İLİŞKİN BİLGİ VERDİ

Operasyona ilişkin detayları paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; hangi büyüklükte olursa olsun, hangi bülten ile aranırsa aransın, halkımızın huzurunu kaçıran uluslararası organize suç örgütlerine, zehir tacirlerine nefes aldırmayacağız. Hepsini tek tek adalete teslim edeceğiz.

İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul'da yakalandı

"ÜLKELERİNE GERİ GÖNDERİLECEKLER"

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen "MAHZEN-23" operasyonuyla İstanbul'da yakalanan ve haklarında Kırmızı bültenle yakalama kaydı bulunan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov; ülkelerine geri gönderilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul'da yakalandı

"MİLLETİMİZİN DUASI SİZİNLE"

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle" ifadelerini kullandı.

İnterpol kırmızı bülteniyle aranan Talgat Baisaov ve Maxat Rakhishov, İstanbul'da yakalandı

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Ali Yerlikaya İstanbul Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

haksız mıyım:

dün senelerce demirelin doktorluğunu yapan prof osman müftüoğlu bile, sağlıkla ilgili köşesinde iç işleri bakanı ali yerlikayaya övgüler dizmiş. gözü ve dahi vicdanı olanlar hizmeti görüyor. halkımız kendine hizmet edene oy vermeli. cehp den gerçekten bu millete hizmete gelmez.

14
103
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albatros :

ülkemiz tüm dünyanın uyuşturucu baronlarının, çetelerin cirit attığı yer olmuş, biz bunlar ülkemize nasıl girdiler diye hesap soracağımıza vay be yakalamışlar diye alkış tutuyoruz...

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6
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Burak Tunç:

Yüzleride gözükmüyor zaten rastgele tut birisini bu interpol tarafından aranıyordu yakaladık de inanan inansın.

34
12
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Burak Tunç:

Çıldıracağım ya bak bunu bir senedir söylüyorum cevap veren yok. Ya kardeşim bu isim ve yüzlerle resmi sitelerde aranan suçlu kaydı yok. Hangi ülke arıyor yazmamışlar, interpol deyip geçiyorlar yerseniz. Bir tane kanıt gösterin inanacağım yahu birisi açıklasın bana. İnanmıyorum abi bunlara. Gündemden düştükleri vakitlerde basıyorlar böyle haberi

30
1
yanıtYanıtla
Burak Tunç:

Çıldıracağım ya bak bunu bir senedir söylüyorum cevap veren yok. Ya kardeşim bu isim ve yüzlerle resmi sitelerde aranan suçlu kaydı yok. Hangi ülke arıyor yazmamışlar, deyip geçiyorlar yerseniz. Bir tane kanıt gösterin inanacağım yahu birisi açıklasın bana. İnanmıyorum abi bunlara. Gündemden düştükleri vakitlerde basıyorlar böyle haberi

26
1
yanıtYanıtla
Burak Tunç:

Çıldıracağım ya bak bunu bir senedir söylüyorum cevap veren yok. Ya kardeşim bu isim ve yüzlerle resmi sitelerde aranan suçlu kaydı yok. Hangi ülke arıyor yazmamışlar. Bir tane kanıt gösterin inanacağım yahu birisi açıklasın bana. İnanmıyorum abi bunlara. Gündemden düştükleri vakitlerde basıyorlar böyle haberi

14
1
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