TSK İnsani Yardım Tatbikatı-2026 Ankara'da Gerçekleştirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) İnsani Yardım Tugay Komutanlığı'na bağlı Doğal Afetler Arama Kurtarma (DAK) Taburu tarafından İnsani Yardım Tatbikatı-2026'nın 'Seçkin Gözlemci Günü' Ankara'da gerçekleştirildi. Tatbikatta, deprem sonrası arama kurtarma, tahliye, yangına müdahale ve insani yardım faaliyetleri uygulamalı olarak gösterildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yurt içi ve yurt dışında meydana gelebilecek afetlere müdahale amacıyla görev yapan TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı tarafından 8-11 Haziran tarihlerinde Ankara'nın Yenikent bölgesindeki Şehit Üsteğmen Hasan Şahan Kışlası'nda İnsani Yardım Tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü faaliyetleri kapsamında senaryo gereği deprem sonrası arama kurtarma tatbikatı yapıldı. Tatbikat, afet ve acil durumlarda TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığının insani yardım faaliyetlerini mevcut mevzuat çerçevesinde yürütmek, mülki makamların çalışmalarına destek sağlamak ve kendisine verilen görevleri başarıyla gerçekleştirmek amacıyla düzenlendi. Tatbikatın Seçkin Gözlemci Günü'ne Bulgaristan, Irak, Japonya, Meksika ve Pakistan'dan katılımcıların da yer aldığı toplam 658 personel, 10 arama-kurtarma köpeği ve 101 araç katıldı. Tatbikata TSK İnsani Yardım Tugay Komutanlığı unsurları, KBRN Savunma ve Güvenlik Tugay Komutanlığı ekipleri, AFAD, Jandarma, Kızılay, UMKE, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Sincan Belediyesi Cenaze İşleri ekipleri katıldı. Tatbikatı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Sinan Eren, Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Ayhan Kalender, EDOK Muharebe Geliştirme Başkanı Tuğgeneral Mehmet Fatih Ören, Topçu ve Füze Okulu Komutanı Tuğgeneral Ömer Şahin Selvi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Lojistik Başkanı Tuğgeneral Hakan Durmazpınar, Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Mahmud Ötegen, TSK İnsani Yardım Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Bahtiyar ve AFAD Arama Kurtarma ve Afetlere Müdahale Genel Müdürü Sadi Ergin takip etti.

ENKAZ ALTINDA YAŞAM BELİRTİSİ ARANDI

Tatbikatta, senaryo gereği, deprem sonrası olay yerine ulaşan DAK ekibi, enkaz altında kalanların yakınlarını bölgeden uzak tutacak güvenlik şeritleri oluşturdu. Ardından arama kurtarma köpekleri ile yaralılar arandı. Tatbikatta senaryo gereği çok sayıda binanın yıkıldığı, vatandaşların enkaz altında kaldığı ve bölgede yangın, gaz kaçağı ile kimyasal risklerin oluştuğu varsayıldı. Bölgeye ilk olarak hafif seviye arama kurtarma ekipleri sevk edilirken, kolluk kuvvetleri tarafından çevre güvenliği sağlandı. Enkaz alanına yaklaşan vatandaşlar güvenlik şeritlerinin dışına alınırken, afetzede yakınlarının sakinleştirilmesine yönelik çalışmalar yürütüldü. Tatbikatta helikopterlerle bölgeye intikal eden dağ arama kurtarma timleri ve özel eğitimli arama kurtarma köpekleri enkaz alanında görev aldı. Arama köpeklerinin tepki verdiği noktalarda hassas dinleme cihazları, görüntüleme sistemleri ve arama kameraları kullanılarak enkaz altında yaşam belirtisi arandı.

YARALILAR TAHLİYE EDİLDİ

Senaryo kapsamında enkaz altında kalan yaralılara ulaşılarak ilk müdahaleleri yapıldı. Oluşturulan yaşam koridorları üzerinden çıkarılan afetzedeler sağlık ekiplerine teslim edilirken, durumu ağır olan yaralıların tahliye edilmesi canlandırıldı. Tatbikatta ayrıca KBRN ve HAZMAT ekipleri tarafından gaz kaçağı ve tehlikeli madde tespit faaliyetleri yürütüldü. Kimyasal risklerin kontrol altına alınmasının ardından arama kurtarma çalışmalarına devam edildi.

ARTÇI DEPREM VE YANGIN SENARYOSU GERÇEKLEŞTİ

Tatbikatta artçı deprem senaryosu devreye alınırken, ekipler güvenli bölgelere çekilerek personel kontrolü gerçekleştirdi. Ardından kimyasal boya fabrikasında yangın senaryosu ile itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken arama kurtarma faaliyetleri yeniden başlatıldı. Canlı kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra ceset arama köpekleriyle yürütülen çalışmalar da tatbikatta yer aldı. Enkaz altında hayatını kaybettiği değerlendirilen kişilerin bulunması ve ilgili kurumlara teslim edilmesi süreçleri uygulamalı olarak gösterildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı