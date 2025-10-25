İnsanı Unutma: Geleceğin Sağlık Hizmetleri Konferansı'nda Yapay Zeka Vurgusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Prof. Dr. Halit Yerebakan, "İş, sağlık dünyasında ve sağlık hizmeti sunumunda hizmeti üreten insan. Hizmete alan, hizmeti tasarlayan, hizmeti ulaştıran, altyapısını yapan, teknolojisini geliştiren, buluşu yapan insan. Dolayısıyla insanları anlamadan veya odağın merkezinden uzaklaştırdığınız takdirde maalesef yapacağınız hiçbir işte başarılı olamazsınız." dedi.

Boğaziçi Üniversitesi Albert Long Hall Kültür Merkezi'nde, "İnsan yaşamını yeniden şekillendirmek" temasıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen "The Future Healthcare İstanbul 2025 Uluslararası Konferansı"nda konuşan Yerebakan, katılımcıların her yıl inanılmaz içeriklerle, bilgiyle dolu, bir sonraki yıla da vizyon katacak bir toplantıya katıldıklarını söyledi.

Prof. Dr. Yerebakan, tıbbın özünün cihazlar olmadığını, gerçek anlamda insanların hikayesinin var olduğunu, yıllar geçtikçe insanın odağın dışında kaldığını belirterek "Teknoloji gelişiyor, sanki insan kullanmayacakmış gibi düşünüyoruz. Bir iş planı yapıyoruz, sadece rakamlar üzerinden konuşuyoruz. Fakat iş, sağlık dünyasında ve sağlık hizmeti sunumunda hizmeti üreten insan. Hizmete alan, hizmeti tasarlayan, hizmeti ulaştıran, altyapısını yapan, teknolojisini geliştiren, buluşu yapan insan. Dolayısıyla insanları anlamadan veya odağın merkezinden uzaklaştırdığınız takdirde maalesef yapacağınız hiçbir işte başarılı olamazsınız. Bunu da bütün başarılı şirketlerin odağında görüyoruz. Dolayısıyla tıbbın özünün de insan olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

Sağlıkta yapay zekanın yeni ortak olduğuna dikkati çeken Yerebakan, bunun herkesin hayatına girdiğini, sağlıkta teşhisi hızlandırdığını, erişimi demokratikleştirdiğini, radyolojiden patolojiye, triyajdan cerrahiye kadar her yerde sessiz ortakları gibi çalıştığını söyledi.

"Kısa yol, her zaman bizim için kısa değildir"

Yerebakan, tüm bunların yanında yapay zekanın görünmez bedelleri de olduğuna dikkati çekerek şunları kaydetti:

"İnternette ve arama motorlarında sürekli erişimin hafızayı nasıl yeniden düzenlediğini gösteren çalışmalar, insanların bilgiyi içerik olarak hatırlamak yerine aslında nerede olacağını hatırlama eğilimine girdiğini gösteriyor. Hatta bu da literatüre 'Google efekt' olarak girdi. Yani zihnimiz dijital dünyayı bir dış hafıza olarak kaybetmeye başladı. Notu klavyeyle almanın, kalemle yazı yazmaya kavramsal öğrenmede dezavantajlar oluşturabildiğini ortaya koydu. Evet, klavye zamanla bazı kişilerde hızlı olabilir ama derinliği kısaltabildiği söylenir. Yani kısa yol, her zaman bizim için kısa değildir."

Geleceğin sağlık hizmetlerinin ve yapay zeka uygulamalarının sektöre etkisinin tartışılacağı, Türkiye'nin sağlık sektöründe geldiği noktanın uzmanlarca değerlendirileceği konferans yarın sona erecek.