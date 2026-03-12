Haberler

'İnsan ve Makine' sergisi, Barın Han'da 15 Mart'a kadar ziyarete açık olacak
Güncelleme:
İstanbul Blockchain Women ve WBN Türkiye'nin düzenlediği 'İnsan ve Makine' sergisi, 15 Mart'a kadar Barın Han'da ziyarete açık. Sergi, kadın kimliği ve emeğini teknolojik üretim süreçleri içerisinde sorguluyor ve sanat aracılığıyla yapay zeka ve veri yapıları gibi konuları ele alıyor.

"İnsan ve Makine" sergisi, 15 Mart'a kadar Barın Han'da ziyaret edilebilecek."

İstanbul Blockchain Women ve WBN Türkiye organizasyonuyla hayata geçirilen sergi, algoritmaların ötesinde sanatsal bir manifesto niteliği taşıyor.

Sergi, yapay zeka, veri yapıları ve teknolojik üretim süreçleri içinde kadın kimliği ve emeğinin nasıl temsil edildiğini sanat aracılığıyla sorgulayan dijital ve fijital (fiziksel ve dijitalin birleşimi) üretimleri bir araya getiriyor.

Küratörlüğünü Prof. Dr. Merve Güven Özkerim ve Başak Burcu Apaydın'ın üstlendiği sergi kapsamında gösterimler, paneller ve sanatçı buluşmaları da düzenlenecek.

Sergi programı, "blok zinciri" ve "yapay zeka" gibi karmaşık disiplinleri sanatsal dil üzerinden herkes için erişilebilir ve tartışılabilir kılmayı amaçlıyor.

Ana Maria Caballero, Begüm Tarako, Simon Hipkins, Özge Topçu, Dilara Başköylü, Serdar Yılmaz, Elçin Arpaçay, Yeşim Yorulmaz, Güzide Akkulak, Leyla Aliyeva, Burcu Berberler, Deniz Varlı, Aliye Erkurtulgu Ceylan, Sinem Ünal Gerdan, Nergis Kartal, Aslı Acar, Eda Seda Tosun, Duygu Aydemir ve Gül Ünlüçay, sergide eseri yer alan sanatçılar arasında bulunuyor.

