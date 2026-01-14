Eski İHD İzmir Eş Başkanı Avukat Ali Aydın öldürüldü

İnsan Hakları Derneği Eski İzmir Şube Eşbaşkanı Avukat Ali Aydın, İzmir'in Çiğli ilçesinde sabah yürüyüşü yaptığı sırada uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Aydın'ın cansız bedeninin Buca Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

İNSAN HAKLAR DERNEĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İnsan Haklar Derneği saldırı üzerine şu açıklamayı yaptı:

"Çok üzgünüz...Geçmiş dönemlerde İHD İzmir Şubesi Eş Başkanlığı ve İHD Bölge Temsilciliği yapan arkadaşımız Avukat Ali Aydın bugün uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirmiştir

Olay İHD üyesi avukat arkadaşlarımız ve İzmir Barosu tarafından takip edilmektedir. Olaya dair detaylar netleştirildikten sonra, gerekli bilgiler soruşturma gizliliği ilkesi çerçevesinde kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ailesine, yakınlarına ve insan hakları savunucularına başsağlığı diliyoruz."

İZMİR EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü olaya ilişin bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

''Çiğli ilçesinde 14 Ocak 2026 günü sabah saatlerinde Evka-2 bölgesinde dağlık alanda bir erkek şahsa ait cansız beden bulunmuştur. Olayın maktulünün A.A. (1957 doğumlu – emekli öğretmen, serbest avukat) olduğu belirlenmiştir. Konu ile ilgili başlatılan kapsamlı çalışmalar neticesinde, olayın şüphelisinin M.D.E. (1996 doğumlu) olduğu tespit edilmiş ve şahıs kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanmıştır. Şüpheli şahsın, olayla ilgili yapılan ilk görüşmede suçu işlediğini kabul ettiği, olayın uyuşturucu/uyarıcı madde etkisi altında gerçekleştiğini beyan ettiği öğrenilmiştir. Olayla ilgili adli tahkikat çok yönlü olarak devam etmektedir."