İnşaat Halindeki Caminin Bodrum Katının Kiraya Verilmesi Esenyurt Kaymakamlığı ile Belediyeyi Karşı Karşıya Getirdi - Haberler

Esenyurt Belediyesi'nin yapımını üstlendiği, henüz inşaat halindeki caminin Taziye Evi ve Aşevi olarak planlanan bodrum katı, iddiaya göre belediyeden habersiz olarak kaymakamlık tarafından bir markete kiraya verildi. İş makinesi getirip bodrumun önünü kazan, içine de malzeme doldurmaya çalışan market sahipleri belediye zabıtaları tarafından engellenirken, polis de zabıtaya müdahale etti. Cami altlarının ticari alanlar yerine yoksul vatandaşların faydalanacağı ve ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlara dönüştürülmesi gerektiğini belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bu düşüncelerinden vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyenin Zafer Mahallesi 139. Sokak'ta yapımını sürdürdüğü Yıldız Cami'nin Taziye Evi ve Aşevi olarak planlanan bölümü, Esenyurt Kaymakamlığı tarafından belediyeden habersizce bir markete depo olarak kiralandı. Henüz şantiye halinde olan yapıya 17 Mayıs'ta iş makineleriyle giren ve önünde kazı yapan market sahipleri, daha sonra kamyon yanaştırarak inşaata malzeme doldurmaya çalıştı. Bu olay üzerine market sahiplerine müdahale eden Esenyurt Belediyesi Zabıta ekipleri, yasal olmayan bir şekilde belediyeye ait cami inşaatına malzeme doldurmaya çalışan market sahipleri hakkında tutanak tuttu. Esenyurt Belediyesi, market sahipleri hakkında da suç duyurusunda bulundu.

KAYMAKAMLIKTAN KİRALAMIŞLAR

Zabıta tarafından engellenen market sahipleri, inşaat halindeki caminin bodrum katını Esenyurt Kaymakamlığı'ndan kiraladıklarını ileri sürdü. Zabıtaya direnen ve bodrum katına malzeme koyabilmek için ısrarcı olan market sahiplerinin ifadeleri tutanaklara işlendi.

KAYMAKAMIN KORUMASI ZABITALARLA TARTIŞTI

Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül'ün koruma polisi de tartışmaya dahil oldu. Cami inşaatının önüne gelen koruma polisi, market sahiplerine engel olan belediye yetkilileriyle bir süre tartıştı.

ZABITA, POLİS MÜDAHALESİ İLE KARŞILAŞTI

Belediye ile kaymakamlığı karşı karşıya getiren ve 17 Mayıs'ta yaşanan olayın ardından söz konusu cami inşaatının önünde hem zabıta hem de polis memurları ayrı ayrı nöbet tutmaya başladı. Market sahiplerinin cami inşaatına hukuksuz bir şekilde girmesine engel olmak için yapı önünde bekleyen belediye zabıtaları polisin müdahalesiyle karşılaştı. Zabıtaları uzaklaştıran polis ekipleri, inşaatın önündeki zabıta araçlarını da çekiciyle çekti.

KEMAL DENİZ BOZKURT: HAYRETLE İZLİYORUZ

Yıldız Camisi inşaatında yaşanan gelişmeleri hayretle izlediğini belirten Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, bir markete kiraya verilmeye çalışılan alanda Taziye Evi ve Aşevi planlandığını aktardı. Cami altlarının ticari alanlar yerine yoksul vatandaşların faydalanacağı ve ihtiyaçlarını karşılayacağı alanlara dönüştürülmesi gerektiğinin altını çizen Başkan Bozkurt, şunları dile getirdi:

"Belediyemiz mülkiyetinde ve tasarrufunda olan, muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak üzere 'Taziye Evi', 'Aşevi' ve yine muhtaç vatandaşlarımızın gıda, giysi ve kısa süreli barınma ihtiyaçlarının karşılanacağı yer olarak planlanan cami inşaatının altındaki bölümlerin, kaymakamlık oluru ile müftülük tarafından bir şirkete kiraya verildiğini, bu şirketten yeri kiralayan market sahibinin birtakım malzemeleri taşıma girişiminde bulunduğunda öğrendik. Belediye zabıta ekiplerimiz, eşyaların taşınmasına, usule ve hukuka aykırı kullanıma müdahale etmiştir. Müdahalenin ardından polis ekipleri sahaya gelerek zabıtalarımızın görevini yapmasını engellemiş, ardından da sahaya çevik kuvvet ekipleri sevk edilerek kamu görevini yerine getirmeye çalışan kamu görevlilerinin zorla görevden el çektirileceği bildirilmiştir. Yoksul vatandaşlarımıza hizmet vereceğimiz alanın hukuksuz ve yetkisiz bir şekilde ticari alana çevrilmesini hayretle izliyoruz. İhtiyaç olan, cami altlarını ticari alanlara, marketlere dönüştürmek değil, bu alanları muhtaç vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılandığı alanlara çevrilmesidir. Bunun hem bir zorunluluk hem de bir sorumluluk olduğunu düşünüyor, bu düşüncemizden vazgeçmeyeceğimizi taahhüt ediyoruz."