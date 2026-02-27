Haberler

Tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla girdiği inşaattan düşüp, yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaat alanında dengesini kaybederek birinci kattan düşen Ahmet K., bacağı kırılarak yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Ata Mahallesi 645 Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu öne sürülen Ahmet K., iddiaya göre tuvalet ihtiyacını gidermek amacıyla bir inşaat alanına girdi. İnşaat içerisinde dengesini kaybeden Ahmet K., birinci kattan zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşme sonucu bacağı kırılarak yaralanan Ahmet K., ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

