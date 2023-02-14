İnşa ettiği binaların depremde yıkılmadığını iddia eden müteahhidin sözleri sosyal medyada gündem oldu

Kahramanmaraş merkezli iki depremin vurduğu Malatya'da inşa ettiği hiçbir binanın yıkılmadığını öne süren müteahhidin "Süsü püsü yok diye o zaman 300 milyar ceza yazdı bana. Şimdi arıyorlar 'Size madalya vereceğiz diyorlar'. Süslü püslüler hep döküldü" sözleri sosyal medyada gündem oldu.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6'lık iki deprem, 10 ilde büyük yıkıma neden oldu. 30 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği bölgedeki arama kurtarma çalışmaları ise 9. gününde hız kesmeden devam ediyor.

MÜTEAHHİDİN SÖZLERİ GÜNDEM OLDU

Depremde binaları yıkılan çok sayıda müteahhit gözaltına alınıp çıkarıldığı mahkemelerce tutuklanırken, Malatya'da yaptığını binaların iki büyük depremde de yıkılmadığını iddia eden bir müteahhidin sözleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

"EVLERİN SÜSÜ YOK DİYE 300 MİLYAR CEZA YAZDILAR BANA"

10 ili vuran depremde ayakta kalmayı başaran binalarının önünde cep telefonu kamerasına konuşan müteahhit, "Süsü püsü yok diye o zaman 300 milyar ceza yazdı bana. Şimdi arıyorlar 'Size madalya vereceğiz diyorlar'. Süslü püslüler hep döküldü" ifadelerini verdi.