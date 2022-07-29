'Innovation Campus' eğitim programının kazananları belli oldu

Samsung Electronics Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ve Türkiye Bilişim Vakfı (TBV) iş birliğiyle düzenlenen "Innovation Campus" eğitim programının kazananları ödüllerini aldı.

ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen programın ödül töreninde konuşan Samsung Electronics Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barış Gökpınar, Samsung olarak küresel sosyal sorumluluk vizyonlarının bir parçasının da genç yeteneklere kendi potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri olanakları sunmak olduğunu söyledi.

Şubatta üçüncüsünü başlattıkları projeye, 5 binin üzerinde başvuru olduğunu aktaran Gökpınar, "Bu başvurular içerisinde birtakım yetkinlik bazlı değerlendirmelerle bazı yetenekli öğrencileri seçtik ve onlara Samsung'un küresel yapay zeka müfredatını ODTÜ akademisyenleri aracılığıyla anlattığımız 5 aya yakın eğitimler verdik." dedi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton ise dünyanın karşı karşıya olduğu salgın, iklim değişikliği ile çatışma ve ekonomik krizlerden her geçen gün daha da uzaklaşıldığını belirterek, ilerlemeye yardımcı olacak araçlar bulmak için bazı engelleri aşıp hedeflere doğru ilerlemek gerektiğini anlattı.

TBV Başkanı Faruk Eczacıbaşı, projenin bir parçası olduklarından dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.

Eczacıbaşı, yapay zekanın gelecek için en önemli konulardan birisi olduğunu ve bununla beraber bilgi eksikliği ya da öngörülemezlik nedeniyle birtakım tuzakların da oluşabileceğini dile getirdi.

Konuşmaların ardından, program kapsamında dereceye girenlere ödülleri verildi.