İngiltere, Zafer Günü'nü Askeri Geçit Töreni ile Kutladı
İngiltere'nin başkenti Londra'da, Avrupa'da Zafer Günü'nün 80. yıldönümü dolayısıyla askeri geçit töreni düzenlendi. Kutlamalar, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin gösteri uçuşları ile taçlandırıldı.
LONDRA, 6 Mayıs (Xinhua) -- İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen askeri geçit töreni, 5 Mayıs 2025.
İngiltere'de pazartesi günü Avrupa'da Zafer Günü'nün 80. yıldönümü kutlamaları kapsamında askeri geçit törenleri, Kraliyet Hava Kuvvetleri tarafından da gösteri uçuşu düzenlendi. (Fotoğraf: Li Ying/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel