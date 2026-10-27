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İngiltere ve Polonya, NATO'nun doğu kanadı için 3 yıllık Varşova planını imzaladı

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İngiltere ve Polonya, NATO'nun doğu kanadındaki güvenlik için üç yıllık Varşova Savunma Planı'nı imzaladı. Plan, hava savunma füzeleri, İHA ve siber güvenlikte ortak çalışma ile Baltık Denizi'ndeki askeri faaliyetlerin artırılmasını öngörüyor.

LONDRA/ İngiltere ve Polonya, Rusya'dan kaynaklanan tehditlere karşı NATO'nun doğu kanadındaki güvenliği güçlendirmek amacıyla savunma alanında işbirliğini artıracak "Varşova Savunma Planı" üzerinde anlaştı.

İngiltere Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting ile Polonyalı mevkidaşı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, Polonya'nın başkenti Varşova'da bir araya geldi.

Görüşme kapsamında iki ülkenin savunma bakanları, deniz, kara, hava, siber güvenlik ve savunma sanayisi alanlarında işbirliğini derinleştirmeyi öngören üç yıllık "Varşova Savunma Planı"nı imzaladı.

İki ülke arasındaki yeni "İngiltere-Polonya Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması" kapsamında savunma işbirliğinin ilk aşamasını oluşturan planla, Avrupa'nın doğu kanadında güvenliğin ve caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

Plan kapsamında yeni nesil hava savunma füzelerinin geliştirilmesi ve üretilmesi, insansız hava araçları (İHA) ile İHA karşıtı teknolojiler alanında ortak çalışmalar yürütülmesi ve siber güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesi kararlaştırıldı.

Ayrıca, iki ülkenin Baltık Denizi'ndeki askeri faaliyetlerini ve ortak tatbikatlarını artırması, savaş gemilerinin geliştirilmesine ilişkin deneyimlerini paylaşması öngörülüyor.

İngiliz savunma şirketi BAE Systems ile Polonyalı PGZ'nin de büyük kalibreli mühimmat üretim kapasitesini artırmak üzere işbirliğini genişletmesi planlanıyor.

"Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa inşa edeceğiz"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Streeting, Polonya'nın ülkesinin en yakın müttefiklerinden biri olduğuna işaret ederek, iki ülke arasındaki savunma ortaklığının yaklaşık bir asırlık geçmişe dayandığını hatırlattı.

Streeting, yeni Varşova Savunma Planı'nın bu işbirliğini daha ileriye taşıyacağını ifade ederek, "Daha güçlü bir NATO içinde daha güçlü bir Avrupa inşa ederek bugün de birlikte çalışmayı nasıl sürdüreceğimizi ortaya koyuyoruz." açıklamasında bulundu.

NATO tatbikatları ve Ukrayna'ya destek konusunda işbirliğini sürdüreceklerinin altını çizen Streeting, Avrupa güvenliğini güçlendirirken savunma sanayisi alanındaki ortaklıklarla ekonomilerine de katkı sağlamayı hedeflediklerini kaydetti.

"Avrupa kendi savunma kabiliyetlerini geliştirmeli"

Polonya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Kosiniak-Kamysz da ülkesi ile İngiltere arasındaki ittifakın hiç bu kadar güçlü olmadığını belirterek, imzalanan anlaşmanın iki ülkenin askeri kabiliyetlerini ve işbirliğini geliştireceğini ifade etti.

İki ülke arasında 3 yılı kapsayacak planın birkaç ay önce kabul edilen "İngiltere-Polonya Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Anlaşması"nın??????? sonucu olduğunu aktaran Kosiniak-Kamysz, planın iki ülkenin ortak kararlılığını, askerlerin birlikte çalışmasını, ortak tatbikatları ve kabiliyetlerin geliştirilmesini ortaya koyduğunu bildirdi.

Kosiniak-Kamysz, yeni teknolojiler, uzun menzilli hassas vuruş kabiliyeti, yapay zeka, insansız hava araçları ve bu araçlara karşı savunma sistemlerinin iki ülkenin üzerinde çalıştığı başlıca alanlar olduğunu belirtti.

Polonya ve İngiltere'nin özgürlüklerini, haklarını ve topraklarını savunma konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Kosiniak-Kamysz, iki ülkenin ABD ile ittifakın güçlendirilmesi konusunda benzer bir yaklaşım benimsediğini kaydetti.

Kosiniak-Kamysz, Avrupa'nın kendi savunma kabiliyetlerini geliştirmesi ve daha bağımsız hale gelmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: AA
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