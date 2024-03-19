İngiltere ve İrlanda'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi Anıldı

İngiltere ve İrlanda'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla anma programları yapıldı.

Brookwood'daki Türk Hava Şehitliği'nde düzenlenen törene, Türkiye Cumhuriyeti'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Londra Temsilcisi Çimen Keskin, Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Utku Atahan, diplomatlar, Türk ve yabancı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bu ülkede ikamet eden Türk vatandaşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Büyükelçi Ertaş, Çanakkale Zaferi'nin ve ruhunun anlam ve önemine değindi.

Anma töreni çelenklerin sunulmasıyla sona erdi.

İrlanda'da Çanakkale şehitleri ve İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı

Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliğinde de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla düzenlenen törende şehitler ve İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Türkiye'nin Dublin Büyükelçisi Hakan Olcay'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene, İrlanda'da yaşayan Türk vatandaşları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende, Büyükelçi Olcay ile Trinity Üniversitesinde misafir öğretim üyesi Mehmet Aygüneş konuşma yaptı.

Olcay, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Zaferi'nin 109'uncu yıl dönümünde, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere, yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde vatan, devlet ve milletin istikbali için kendilerini feda etmekten çekinmeyen tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andı.

Konuşmaların ardından Volkan Serter, saz eşliğinde Çanakkale ve Yemen türkülerini seslendirdi.

Anma etkinliği büyükelçiliğin düzenlediği iftar davetiyle sona erdi.