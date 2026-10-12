İngiltere Savunma Bakanı, ABD-Rusya dizel anlaşmasını desteklemediklerini söyledi

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LONDRA, 12 Ekim (Xinhua) -- İngiltere Savunma Bakanı Wes Streeting, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında varılan, ABD'nin Rusya'dan milyonlarca ton dizel yakıt tedarik etmesine yönelik anlaşmayı desteklemediklerini söyledi.

Streeting pazar günü BBC'de yayımlanan röportajında, "Bu kararı desteklemiyoruz. Başbakanımızın da belirttiği gibi, Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendiriyoruz" dedi.

Streeting, anlaşmanın "büyük ölçüde ABD'nin kasım ayındaki ara seçimleri bağlamında" ve dünya genelindeki siyasetçilerin hayat pahalılığını hafifletme baskısı altında olduğu bir dönemde yapıldığını vurguladı.

BBC'nin haberine göre Trump, dizel yakıt anlaşmasıyla İran'a yönelik ABD-İsrail ortak saldırılarının ardından ABD'de yükselen yakıt fiyatlarını düşürmeyi amaçlıyor.

Öte yandan Washington cuma günü bir açıklama yayımlayarak Rusya'dan dizel yakıt ticaretine uygulanan yaptırımları hafifletecek önlemler duyurmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise bu hamleyi eleştirerek, Rusya'nın petrol ürünleri satmasına izin vermenin, savaşa yatırım yapmak anlamına gelebileceğini söylemişti.

Kaynak: Xinhua