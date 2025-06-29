İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt

İngiltere ve İsrail arasında slogan krizi! Bakandan sert yanıt
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İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, Glastonbury Festivali'nde atılan 'İsrail ordusuna ölüm' sloganlarına yönelik İsrail Büyükelçiliği'nden gelen tepkilere yanıt verdi. İsrail'in öncelikle kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini belirten bakan, "İsrailli yerleşimci teröristler" ifadelerini kullandı.

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, dünyaca ünlü Glastonbury Festivali'nde atılan sloganlar nedeniyle İsrail'in Londra Büyükelçiliğinden gelen eleştirilere tepki vererek, sloganların tasvip edilmediğini ancak " İsrail'in önce kendi sorunlarını çözmesi gerektiğini" belirtti.

İngiltere'de düzenlenen Glastonbury Festivali'nde atılan ' İsrail ordusuna ölüm' sloganları İngiltere ve İsrail arasında gerginliğe neden oldu.

"İSRAİLLİ YERLEŞİMCİ TERÖRİSTLER"

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, İngiliz yayın kuruluşu BBC'de katıldığı programda, Somerset bölgesinde düzenlenen Glastonbury stivali'nde atılan sloganlar nedeniyle İsrail'in Londra Büyükelçiliğinden gelen eleştirilere yanıt verdi. İngiliz Bakan, "İsrailli yerleşimci teröristler" ifadesini kullandı

" İsrail Büyükelçiliği, Glastonbury'de yaşananların şiddetin yüceltilmesiyle ilgili soru işaretleri doğurduğunu söylüyor. Katılıyor musunuz?" sorusunu verdiği yanıtta Streeting, "Bence bu bir meydan okuma ve bu yüzden kimsenin bunu alkışlamaması gerektiğini düşünüyorum." dedi.

İSRAİL BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE YANIT

Bakan Streeting, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ayrıca, İsrail Büyükelçiliğine de şunu söylemek isterim: Önce kendi sorunlarınızı çözün. Bu hafta, Batı Şeria'daki İsrailli yerleşimci teröristlerin yaptıkları sadece kınanmakla kalmamalı, üzerine de gidilmeli. İsrail, kendi halkı istenmeyen terör ve şiddet eylemleri gerçekleştirirken buna göz yummaya devam edemez. Kendi vatandaşlarına karşı bunu haklı olarak tolare etmezlerken, Filistinlilere yapıyorlar ve bu durdurulmalı."

FESTİVALDE 'İSRAİL ORDUSUNA ÖLÜM' SLOGANLARI ATILDI

İngiltere'de düzenlenen dünyaca ünlü "Glastonbury Festivali"nde sahne alan İngiliz punk rap grubu Bob Vylan, performansı sırasında "Özgür Filistin" ve "İsrail ordusuna ölüm" sloganları atmış ve performansı izleyen kalabalık da sloganlara eşlik etmişti.

Festivalde sahne alan İrlandalı rap grubu Kneecap de Filistin'e destek mesajları vermiş ve İngiliz hükümetinin yasaklamaya hazırlandığı Filistin destekçisi "Palestine Action" adlı gruba sahneden selam göndermişti.

Festivali canlı yayınlayan BBC, Bob Vylan grubunun performansını sansürlemeden canlı vermiş, ancak editöryal kuralları gerekçe göstererek Kneecap'in performansını canlı yayınlamamıştı.

İsrail'in Londra Büyükelçiliği de X hesabından yaptığı paylaşımda, festivalde kullanılan İsrail karşıtı ifadelere tepki göstererek, "rahatsızlık duyulduğunu" bildirmişti. Elçilik, konserde Yahudilere karşı etnik temizlik çağrısı yapıldığını iddia etmişti.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHikmet Bal:

çok doğru slogan tabiki İsrail in katil askerleri ne ölüm

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