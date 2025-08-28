İngiltere, Rusya'nın Kiev'deki Saldırısını Kınadı

İngiltere, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik Rus saldırıları sonucu British Council binasının hasar görmesinin ardından Rusya'nın Londra Büyükelçisi Andrey Kelin'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in dün geceki saldırıları sivilleri öldürdü, evleri yıktı ve Kiev'deki British Council ve AB Delegasyonu dahil binalara zarar verdi." ifadesini kullandı.

Bakan Lammy, Rusya'nın Londra Büyükelçisi Kelin'in Bakanlığa çağrıldığını belirterek, öldürmenin ve yıkımın durması gerektiğini vurguladı.

"Rusya'nın saldırıları savaşı tırmandırıyor"

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Kelin'in bakanlığa çağrılmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin, Ukraynalılara yönelik bu çirkin saldırıları, British Council binası ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyon binasına verilen zararı şiddetle kınadığını bildirdi.

Sözcü, "Rusya'nın, Ukraynalı sivillere ve Kiev dahil şehirlere yönelik artan saldırıları savaşı tırmandırmakta ve uluslararası barış çabalarını daha sabote etmektedir." ifadesini kullandı.

Ruslara, bu tür eylemlerin İngiltere ve Batı'nın Ukrayna'yı destekleme ve savaşı sona erdirme konusundaki kararlılığını arttıracağını açıkça ifade ettiklerini aktaran Sözcü, "Rusya bu anlamsız öldürme ve yıkımı derhal durdurmalı." ifadesine yer verdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun başkent Kiev'e düzenlediği hava saldırısında 3'ü çocuk, 14 kişinin hayatını kaybettiğini, onlarca kişinin yaralandığını bildirmişti.

AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos, Kiev'e yönelik hava saldırısı sonucu AB Delegasyon binasının hasar gördüğünü duyurmuştu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer da ülkesinin yurt dışında eğitim ve kültürel faaliyetlerini yürüten kuruluşu British Council'ın binasının saldırıda hasar gördüğünü belirterek tepki göstermişti.