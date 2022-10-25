İngiltere'nin Yeni Başbakanı Rıshı Sunak: "Ülkemiz Derin Bir Ekonomik Krizle Karşı Karşıya"

İngiltere’nin yeni Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak, 10 Numara olarak bilinen Başbakanlık Konutu’nda yaptığı açıklamada, “Şu anda ülkemiz derin bir ekonomik krizle karşı karşıya. Selefim Liz Truss'a saygılarımı sunmak istiyorum. Ülkenin gelişmesini istemekte haksız değildi, bu asil bir amaç. Değişim yaratma konusundaki tez canlılığına hayrandım ama bazı yanlışlar yapıldı. Kötü niyet veya husumetten doğmayan ve aslında tam tersi olan hatalar” ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin yeni Başbakanı ve Muhafazakar Parti lideri Rishi Sunak, 10 Numara olarak bilinen Başbakanlık Konutu'nda yaptığı açıklamada, "Şu anda ülkemiz derin bir ekonomik krizle karşı karşıya. Selefim Liz Truss'a saygılarımı sunmak istiyorum. Ülkenin gelişmesini istemekte haksız değildi, bu asil bir amaç. Değişim yaratma konusundaki tez canlılığına hayrandım ama bazı yanlışlar yapıldı. Kötü niyet veya husumetten doğmayan ve aslında tam tersi olan hatalar" ifadelerini kullandı.

Kral III.Charles, İngiltere'de Muhafazakar Parti'nin lideri ve yeni Başbakan Rishi Sunak'ı Buckingham Sarayı'nda kabul ederek hükümeti kurma görevini verdi. Sunak, 10 Numara olarak bilinen Başbakanlık Konutu'nda şu açıklamayı yaptı:

"Şu anda ülkemiz derin bir ekonomik krizle karşı karşıya. Selefim Liz Truss'a saygılarımı sunmak istiyorum. Ülkenin gelişmesini istemekte haksız değildi, bu asil bir amaç. Değişim yaratma konusundaki tez canlılığına hayrandım ama bazı yanlışlar yapıldı. Kötü niyet veya husumetten doğmayan ve aslında tam tersi olan hatalar.

"EKONOMİK İSTİKRARI VE GÜVENİ HÜKÜMET GÜNDEMİNİN MERKEZİNE KOYACAĞIM"

Ben de bunları kısmen düzeltmek için partimin lideri ve sizlerin Başbakanı seçildim ve hemen başlayacağım. Ekonomik istikrarı ve güveni hükümet gündeminin merkezine koyacağım. Bu, alınması zor kararlar anlamına gelecektir. Ancak, Covid esnasında beni birtakım planlarla insanları ve işletmeleri korumak için elimden gelen her şeyi yaptığımı gördünüz.

Başkanlık ettiğim hükümet, gelecek nesle, çocuklarınıza ve torunlarınıza, kendi ödeyemeyeceğimiz borçları bırakmayacak. Ülkemizi sözle değil, icraatla birleştireceğim. Size teslim etmek için her gün çalışacağım. Bu hükümet her seviyede dürüstlük, profesyonellik ve hesap verebilirliğe sahip olacaktır.

Güven bir kazançtır ve ben sizlerin güveninizi kazanacağım. Başbakan olarak gösterdiği inanılmaz başarıdan dolayı Boris Johnson'a her zaman minnettarım.

Daha güçlü bir devlet sağlık hizmetleri, daha iyi okullar, daha güvenli sokaklar, sınırlarımızın kontrolü, çevremizi koruma, silahlı kuvvetlerimizin seviyesini yükseltme ve işletmelerin yatırım yaptığı, yenilik yaptığı ve yarattığı Brexit fırsatlarını yakalayan bir ekonomi inşasını destekleyeceğim.

"SÖYLEYEBİLECEĞİM TEK ŞEY YILGIN OLMADIĞIM"

Her şeye rağmen güveni yeniden tesis etmek için yapmam gereken şeyler olduğunu biliyorum. Söyleyebileceğim tek şey yılgın olmadığımdır. Kabul ettiğim yüksek mevkiyi biliyorum ve gerekenleri karşılamayı umuyorum. Hizmet etme fırsatı geldiğinde, anı sorgulayamazsın, sadece istekliliğini sorgularsın. Bu yüzden, ülkemizi geleceğe taşımaya, ihtiyaçlarınızı siyasetin üzerinde tutmaya, partimin en iyi geleneklerini temsil eden bir hükümet olmaya ve onu inşa etmeye hazır bir şekilde karşınızda duruyorum.

Birlikte akıl almaz şeyler başarabiliriz. Pek çok insanın fedakarlıklarına yakışır bir gelecek yaratacağız ve yarın ve sonraki her günü umutla dolduracağız."