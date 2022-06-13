İngiltere'nin sığınmacıları Ruanda'ya gönderme planı protesto edildi

İngiltere'nin göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermesine ilişkin planı ve mahkemenin bu konuda aldığı destekleyici karar protesto edildi.

İçişleri Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce gösterici, plana son verilmesini ve yarın yapılması beklenen ilk uçuşun durdurulmasını istedi.

"Uçuşlara hayır", "Kalmalarına müsaade edin", "Kimse yasa dışı değil" yazılı dövizler taşıyan protestocular, sık sık İçişleri Bakanı Priti Patel aleyhine slogan attı.

Yapılan konuşmalarda göçmen ve sığınmacıların Ruanda'ya gönderilmesinin insan haklarına aykırı olduğu ve uluslararası yasalarla çeliştiği savunuldu.

Göstericilerden Dania Stavrou, AA muhabirine, yaşananları insanlık dışı olarak tanımlayarak, "Şu anda gözaltı merkezlerinde yarın sabah akıbetlerinin ne olacağını bilmeyen insanlar var. Bu çok korkunç. Savaşın yıktığı ülkelerden, zulümden, şiddetten kaçarak ailelerinin olduğu, arkadaşlarının olduğu güvenli bir yere geldiler, ancak kalmalarına izin verilmiyor. Dürüst olmak gerekirse bunu ifade edecek kelime bulamıyorum, çok üzücü." dedi.

Elinde, "Küçük Britanya" yazılı bir döviz taşıyan oyuncu Lachele Carl ise, "Bu dövizin gerçekten her şeyi anlattığını düşünüyorum." diye konuştu.

Yaşananların "Küçük Britanya ırkçılığı" olduğunu savunan Carl, bir yandan savaştan kaçan Ukraynalılara kapılar açılırken, diğer yandan halihazırda İngiltere'de bulunan insanların gönderildiğini belirterek, bunun ırkçılık ve "beyazların üstünlüğü" ideolojisinden kaynaklandığını söyledi.

Tepki çeken plan

İngiltere'de yasa dışı olarak bulunan göçmen ve sığınmacıları Ruanda'ya göndermek için 14 Nisan'da iki ülke arasında Göç ve Ekonomik Kalkınma Ortaklığı anlaşması imzalanmıştı. Anlaşmaya insan hakları kuruluşları tepki göstermişti.

İlk aşamada 100'den fazla kişinin Ruanda'ya gönderileceği açıklanmış fakat bu sayı açılan davaların ardından 11'e kadar düşmüştü. Ülkede son olarak Yargıtay, temyiz başvurusunu reddederek 11 sığınmacıyı taşıyacak uçağın yarın havalanabileceğine hükmetmişti.

İnsan hakları savunucuları, ilk uçakta 4 İranlı, 2 Iraklı, 2 Arnavut, 1 Suriyeli ve uyruğu açıklanmayan 2 kişi dahil 11 kişinin olacağını belirtiyor.