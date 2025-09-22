İngiltere'nin Filistin Devleti'ni tanımasının ardından Londra Temsilciliğinde bayrak töreni yapıldı

İngiltere'nin tanıma kararı aldığı Filistin Devleti'nin Londra'daki Misyon Temsilciliğine İngiltere'nin Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer'in katılımıyla Filistin bayrağı çekildi.

Başkent Londra'nın Hammersmith bölgesindeki Filistin'in Londra Temsilciliği'nde düzenlenen törene, Falconer'in yanı sıra Filistin Misyonu Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot, İskoçya Bölgesel Başbakanı John Swinney, Kuzey İrlanda ve Galler bölgesel hükümetlerinden bakanlar, İngiliz milletvekilleri, 60'tan fazla büyükelçi, Filistinliler ve çok sayıda Filistin destekçisi katıldı.

Törende konuşan Falconer, İngiltere'nin Filistin'i devlet olarak tanımasının önemli bir adım olduğunu belirterek, "Bu adım, Filistin halkının kendi kaderini tayin etme hakkına verdiğimiz desteğin bir göstergesidir." diye konuştu.

İki devletli çözümün kalıcı barış için önemine vurgu yapan Falconer, "Kararımız sadece iki devletli çözüme desteğimizin değil tüm taraflardaki aşırıcı düşünceleri reddettiğimizin de bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Falconer, İsrail hükümetinin Gazze'yi bir kıtlığa mahkum ettiğini söyleyerek, "Bu çatışma, hiçbir şekilde güçle çözülemez. Yardımlara uygulanan kısıtlama kabul edilemez. Çocuklar açlıktan ölürken yardımlar depolara yığılıyor. Kendi gözlerimle bu depoları gördüm." dedi.

Filistin Devleti'ni tanımanın İsrail'e karşı atılmış kötü bir adım olmadığının altını çizen Falconer, "Filistin Devleti, yeni dostluklara, bölgesel işbirliğine, normalleşmeye ve birlikte yaşamaya yol açabilir. Bunlar Gazze'deki acı devam ederken imkansızdı. İsrail hükümeti, Filistin Devleti fikrini bile reddediyor." şeklinde konuştu.

Falconer, dünyanın çoğunluğunun Filistin'i bir devlet olarak tanıdığını ifade ederek, "Tarihin omuzlarımıza yüklediği bir sorumluluk var. Bu özel sorumluluk bize hem Filistinlilerin haklarını savunmayı hem de iki devletli çözümü desteklemeyi mecbur kılıyor." ifadelerini kullandı.

İngiltere'nin Filistin yönetimiyle işbirliğini derinleştireceğini belirten Falconer, şöyle devam etti:

"Tanıma kararının büyük bir acı ve can kaybının ardından geldiğini biliyorum. Tanımanın Filistinlilerin her gün karşı karşıya olduğu işgale, şiddete, açlığa, yerinden edilmeye, finansal ve seyahat kısıtlamalarına son vermeyeceğini biliyorum. Ancak isteğimiz, bu kararın yeni bir umut olması, kalıcı barışa gidişte yeni bir nefes olması."

Falconer, konuşması sırasında İngiltere'nin İsrail'e silah satışlarına devam etmesi nedeniyle yer yer protesto edildi.

"İngiltere'nin sorumluluğunu yerine getirdiği bir an"

Büyükelçi Zomlot da konuşmasında tanıma kararının çok geç alındığını belirterek, "İngiltere'nin önemli bir tarihi sorumluluğunu yerine getirdiği bir an. Filistin halkının elinden alınamaz kendi kaderini tayin etme hakkını reddetmenin, tarihi adaletsizliğin son bulduğu bir an." dedi.

Gazze'de hala saldırıların sürdüğünü ve soykırım yapıldığını kaydeden Zomlot, "Soykırım, tam bir dokunulmazlıkla yapılmaya devam ediyor. Gazze'deki halkımıza etnik temizlik yapılıyor. Günlük olarak devlet sponsorluğundaki terörizmin kurbanı oluyorlar." diye konuştu.

Zomlot, "Filistin halkının insanlığı hala sorgulanıyor." derken tanınmanın diplomatik bir jestten daha ileri bir durum olduğunu söyledi.

Gazze'den 34 üniversite öğrencisinin yakında İngiltere'ye gelerek eğitimine devam edeceğini aktaran Zomlot, şunları dile getirdi:

"Bu çocukların, ailelerinin ve toplumun bu başarıyı elde etmesinin ne kadar zor olduğunu hayal edin. Soykırım şartlarında başvurularını yapıp sınavlara giriyorlar. Bombalar yağarken, elektriksiz, aç karınla üniversiteye girmeye çalışıyorlar. İşte Filistin ruhu budur."

Adalet ve özgürlük yürüyüşü için yeni bir aşamaya geçildiğinin altını çizen Zomlot, "Geldiğimiz bu noktayı soykırımı sona erdirmek, etnik temizliği durdurmak, ablukayı kaldırmak, saldırgandan hesap sormak için yeni bir aşamanın başlangıcı olarak kabul edelim." değerlendirmesini yaptı.

İngiltere ve Filistin arasındaki resmi işlemlerin ardından temsilcilik binasına "Büyükelçilik" tabelası asılacağını belirten Zomlot, konuşmasının ardından alkışlar eşliğinde Filistin bayrağını temsilcilik önündeki göndere çekti.

"Türk diplomasisi olarak büyük çaba içindeydik"

Törene katılan Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, meslek hayatının önemli günlerinden birini yaşadığını ifade etti.

İngiltere'nin Filistin Devleti'ni tanımasının Filistin davası bakımından önemli bir adım olduğunun altını çizen Ertaş, "Britanya'nın Filistin davasındaki tarihi sorumluluğu dikkate alındığında, içerideki tartışmalara rağmen Başbakan (Keir Starmer) önderliğinde ciddi bir karar aldılar. Gecikmiş olmakla birlikte, Filistin davası için önemli bir karar oldu." dedi.

Bugünü "yeni bir başlangıç" olarak niteleyen Ertaş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tanıma kararının gerçekleşebilmesi için biz de Türk diplomasisi olarak öteden beri büyük bir çaba içindeydik. Hem İslam İşbirliği Teşkilatı çerçevesinde hem de bölgedeki ülkelerle birlikte uzun süredir Birleşik Krallık ve diğer ülkeler nezdinde bu girişimlerimizi yoğun şekilde sürdürüyorduk."