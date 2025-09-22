İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Mardin Valisi'ni Ziyaret Etti

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Mardin Valisi Tuncay Akkoyun'a ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Büyükelçi Morris ve beraberindeki heyet, Mardin Valiliği'ni ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Morris, Vali Tuncay Akkoyun ile bir süre makamında görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akkoyun, Morris'e teşekkür etti.