İngiltere Kraliçesi'nin 96. doğum günü ve tahttaki 70. yılı Ankara'da kutlandı - Haberler

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı (Platin Jübile) ve 96. doğum günü, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Faruk Kaymakcı, İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanlığında İhracattan Sorumlu Devlet Bakanı Mike Freer, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ile çok sayıda davetli katıldı.

Kaymakcı, burada yaptığı konuşmada, Türkiye ile İngiltere arasındaki ilişkilerin yüzyıllar öncesine dayandığını belirterek, iki ülkenin NATO'da da önemli iki müttefik olduğunu söyledi.

İki ülkenin özellikle savunma sanayi alanındaki iş birliğinin dikkati çektiğini kaydeden Kaymakcı, "Türkiye ve Birleşik Krallık sadece Avrupa'nın değil Avrupa'nın ötesinin de barış, istikrar ve refahına katkıda bulunuyor." dedi.

Kaymakcı, ikili ticarette 20 milyar dolarlık bir hedef konduğunu hatırlatarak, 3 bin 200 İngiliz firmasının Türkiye'de yatırım yaptığını aktardı.

Kovid-19 salgını öncesinde yaklaşık 2,5 milyon İngilizin Türkiye'ye tatile geldiğine değinen Kaymakcı, bu yıl İngiliz turist sayısının bugüne kadar 400 bin kişiye ulaştığının altını çizdi.

Kaymakcı, Kraliçe Elizabeth'in, Büyükelçilik bahçesine bir ağaç diktiğini de anımsatarak, "Kraliçe'ye uzun ve sağlıklı ömürler diliyoruz. Biliyoruz, Kraliçe'nin bu bahçede de bir dikili ağacı var. Dolayısıyla Kraliçe'nin hafızası, enerjisi, dinamizmi ve kararlılığı her zaman bizim hafızamızda da kalacak." ifadesini kullandı.

"Hiçbir hükümdar halkına bu kadar iyi bir hizmet etmemişti"

Büyükelçi Chilcott da Kraliçe'nin Birleşik Krallık ve 53 Milletler Topluluğu ülkenin devlet başkanı olduğunu söyleyerek, "Britanya tarihinde hiçbir hükümdar bu kadar uzun süre hizmet vermemişti. Daha da önemlisi hiçbir hükümdar, halkına bu kadar iyi bir hizmet etmemişti." değerlendirmesinde bulundu.

Kraliçe'nin bugüne kadar 100'ü aşkın ülkeye 21 binin üzerinde ziyaret gerçekleştirdiğini, 112 devlet ziyaretine ev sahipliği yaptığını vurgulayan Chilcott, bunlar arasında 3 Türkiye ziyareti bulunduğunu dile getirdi.

Chilcott, Türk cumhurbaşkanlarının da İngiltere'de Kraliçe'nin davetlisi olduğunu söyleyerek, "Kendi yurdunda ise Winston Churchill'den sekizde bir Osmanlı kanı taşıyan Boris Johnson'a kadar tam 14 Britanyalı başbakan ile çalıştı." dedi.

Pek çok Britanyalının Kraliçe'nin hükümdarlığı döneminde yaşamayı şans kabul ettiğine işaret eden Chilcott, "Majestelerinin sağlığı son zamanlarda her zaman olduğu kadar iyi değil. Hepimizin kendisine acil şifalar dilediğimizden ve en iyi dileklerimizi ilettiğimizden eminim." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı ve Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri Davul Bandosu bir konser verdi.