İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kapsamında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor (2) - Haberler

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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahttaki 70. yılı kapsamında yapılacak kutlamalar için hazırlıklar sürüyor (2)

AA - Bilal Acar - Güncel
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İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı kapsamında yapılacak kutlamalar (Platinum Jubilee) öncesi başkent Londra'nın sokakları Birleşik Krallık bayraklarıyla süslenmeye başladı.

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in tahta geçişinin 70. yılı kapsamında yapılacak kutlamalar (Platinum Jubilee) öncesi başkent Londra'nın sokakları Birleşik Krallık bayraklarıyla süslenmeye başladı.

Londra'nın Mayfair semtindeki sokaklara Birleşik Krallık bayraklarının yanı sıra Platinum Jubilee'yi simgeleyen bayrakların da asıldığı görüldü.

AA / Bilal Acar - Güncel

Birleşik Krallık, England, Londra, Güncel, Haberler

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