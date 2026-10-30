İngiltere İçişleri Bakanlığı Andreas Malm'ın ülkeye girişini yasakladı

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İngiltere İçişleri Bakanlığı, gelecek hafta ülkede düzenlenecek konferansa katılması planlanan İsveçli iklim aktivisti ve Filistin hakları savunucusu akademisyen Andreas Malm'ın Elektronik Seyahat İzni (ETA) belgesini iptal ederek ülkeye girişini yasakladı.

İngiltere'nin en eski sosyalist yayın organı Tribune dergisinde yer alan habere göre, derginin düzenlediği "Şimdi İmparatorluk" başlıklı etkinlikte "Washington'ın küresel terör iktidarı ve Britanya'nın bunu desteklemedeki rolü" konulu konferansa ve BBC Radio 4'te yayımlanan "Gabriel Gatehouse ile Radikal" programına katılmak üzere gelecek hafta İngiltere'ye gelmesi planlanan Malm'ın ülkeye girişine izin verilmedi.

İklim aktivisti ve Filistin hakları savunucusu olarak tanınan İsveçli akademisyen Malm'ın ETA belgesinin İçişleri Bakanlığı tarafından iptal edildiği haberde belirtildi.

Haberde, "Belirtilen gerekçe, kendisinin Birleşik Krallık'ta bulunmasının kamu yararına uygun görülmemesi oldu." ifadelerine yer verildi.

İngiltere'ye girişi yasaklanan Malm ise yaptığı açıklamada, "Bu karar beni dehşete düşürdü. On yıllardır doktoramı yapıp tezimi yazdığım, üniversitelerinde dersler verdiğim, konferanslara katıldığım İngiltere'ye gidiyorum. İngiltere'yi her zaman fikirlerin buluştuğu bir yer, farklı görüşlerin ve bilimsel yaklaşımların rahatça konuşulabildiği bir ülke olarak görürdüm. Bir etkinlikte konuşup BBC'ye konuşmamın yasaklanması skandaldan da vahim bir durum." dedi.

Palestine Action grubuna destek vermesi nedeniyle İngiltere'deki kitaplarından telif geliri alması yasaklanan İrlandalı yazar Sally Rooney ise Malm'ın ETA belgesinin iptal edilmesine, "Bu durum yalnızca saygın bir iklim uzmanına yönelik kabul edilemez bir saldırı değil, aynı zamanda kültürel açıdan kendi kendisine zarar veren üzücü ve korkutucu bir eylemdir." sözleriyle tepki gösterdi.

İktidardaki İşçi Partisi'nin eski lideri Jeremy Corbyn ise "Hükümetin bu kararı neden aldığını biliyoruz. İsrail'i ve İngiltere'nin soykırıma katkısını eleştirenleri susturmak istiyorlar." diye konuştu.

Malm, geçmişte İsrail'in Filistin politikasını sömürgeci bir proje, Gazze'de yaşananları ise soykırım olarak nitelendiren açıklamalar yapmıştı.

ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkeleri İsrail'e silah, istihbarat ve diplomatik destek sağlamakla suçlayan Malm, Gazze'deki yıkımın Batı'nın fosil yakıtlara dayalı ekonomik ve askeri düzeninden bağımsız düşünülemeyeceğini belirtmişti.

Kaynak: AA