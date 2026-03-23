Haberler

İngiliz savaş gemisi HMS Dragon'un Doğu Akdeniz'e ulaştığı bildirildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, HMS Dragon savaş gemisinin Doğu Akdeniz'e ulaştığını ve bölgedeki askeri operasyonlara katılacağını açıkladı. Bakan, geminin Kıbrıs adası ile müttefik güçlerin savunmasını güçlendireceğini belirtti.

Healey, İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırdığını belirterek, HMS Dragon gemisinin, bölgeye ulaştığını ve Kıbrıs adasının savunma sistemi kapsamında operasyonel entegrasyon sürecine başlayacağını belirtti.

Bakan Healey, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon'un, bölgede bulunan müttefik güçlerle adanın savunmasının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri ve donanma pilotlarının, Kıbrıs'ın yanı sıra Ürdün, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) savunmasına yönelik yaklaşık 900 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini vurgulayan Healey, "Son 15 yılın herhangi bir döneminden daha fazla sayıda savaş uçağımız bölgede bulunuyor." dedi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü

Tarihi maçtan sonra viral olan görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak

Dorin Rotariu: Türkiye ile aramızda bir savaş olacak
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı

Tek sözüyle altın uçuşa geçti
TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

TSK'dan ihraç edilen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı
Futbolcu cinayetinde Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı! Cinayet anını anlattı
Körfez ülkelerinde duyulan her ses panik yaratmaya başladı

İran, İsrail'den çok o ülkeyi vurdu: Her gürültü patlama sanılıyor