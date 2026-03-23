İngiliz savaş gemisi HMS Dragon'un Doğu Akdeniz'e ulaştığı bildirildi

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, İngiliz savaş gemisi HMS Dragon'un Doğu Akdeniz'e ulaştığını ve savunma operasyonlarına katılacağını duyurdu.

Healey, İngiltere Parlamentosu'nda yaptığı açıklamada, ülkesinin Doğu Akdeniz'deki askeri varlığını artırdığını belirterek, HMS Dragon gemisinin, bölgeye ulaştığını ve Kıbrıs adasının savunma sistemi kapsamında operasyonel entegrasyon sürecine başlayacağını belirtti.

Bakan Healey, hava savunma alanında dünyanın en gelişmiş gemilerinden sayılan HMS Dragon'un, bölgede bulunan müttefik güçlerle adanın savunmasının güçlendirilmesine katkı sağlayacağını söyledi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri ve donanma pilotlarının, Kıbrıs'ın yanı sıra Ürdün, Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) savunmasına yönelik yaklaşık 900 saatlik uçuş gerçekleştirdiğini vurgulayan Healey, "Son 15 yılın herhangi bir döneminden daha fazla sayıda savaş uçağımız bölgede bulunuyor." dedi.