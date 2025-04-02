İngiltere Dışişleri Bakanı Lammy: Gazze, insani yardım çalışanları için en ölümcül yer

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Gazze'de çok sayıda insani yardım çalışanının öldüğünü belirterek, " Gazze, insani yardım çalışanları için dünyadaki en ölümcül yer." dedi.

Dışişleri Bakanı Lammy ve Orta Doğu'dan Sorumlu Devlet Bakanı Hamish Falconer, İngiltere parlamentosunda Avam Kamarası üyesi milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Lammy, İsrail'in Filistin'in toprak bütünlüğünü etkileyecek şekilde bazı yeni yerleşim ve yol çalışmaları yürütmesine ilişkin soruya, "Uluslararası hukuka göre yasa dışı olan yerleşim yerlerinin geliştirilmesini kesin bir dille kınıyoruz. Bu yerleşim yerleri ne İsraillilere ne de Filistinlilere güvenlik sağlar. Ayrıca, Filistin Devleti vizyonunu baltalayıp daha fazla şiddete yol açacak Batı Şeria'nın ilhakı çağrılarını da kınıyorum." yanıtını verdi.

Bu konudaki düşüncelerini İsrailli mevkidaşlarıyla da paylaştığını anlatan Lammy, Filistinlilerin topraklarını gasbeden yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin dokunulmazlığının ise kabul edilemez olduğuna dikkati çekti.

Lammy, İsrail'in savaş hedeflerini ve askeri operasyonlarını Batı Şeria'ya taşıdığını belirterek bu duruma tepki gösterdi. Bu tepkisini hem kendisinin hem de Falconer'in İsrailli mevkidaşlarına ilettiğini anlatan Lammy, sivillerin ve sivil altyapının korunmasının önemini vurguladı.

Dünya Merkez Mutfağı adlı sivil toplum örgütünün geçen yıl Gazze'de İsrail saldırılarının hedefi olduğunu hatırlatan Lammy, saldırı hakkında İsrail'de yürütülen soruşturmanın tamamlanması için İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'a baskı yaptığını ifade etti.

" Gazze, insani yardım çalışanları için dünyadaki en ölümcül yer." diyen Lammy, İsrail'in Gazze saldırılarının başlangıcından bu yana 400 yardım çalışanının öldürüldüğünü söyledi.

"Şu an hala İsrail hükümetiyle fikir ayrılıklarımız olmasından üzüntü duyuyorum"

Avam Kamarası üyelerinin sorularını yanıtlayan Falconer de Gazze'de İsrail saldırılarının devam etmesinden duyduğu endişeyi dile getirerek, "Göreve geldiğimizden beri uluslararası hukukun önemine işaret ediyoruz. Gazze'de ateşkes istediğimizi her seferinde açıkça söyledik. Şu an hala İsrail hükümetiyle fikir ayrılıklarımız olmasından ve son birkaç haftadır Gazze ve Batı Şeria'da yaşananlardan dolayı üzüntü duyuyorum." diye konuştu.

Falconer, İsrail'in Gazze'ye yardım girişlerini engellemesini "kabul edilemez" olarak nitelerken ateşkes şartlarına geri dönülmesi gerektiğine dikkati çekti.

Ateşkes, yardımlar ve iki devletli çözüm gibi konularda İsrailli mevkidaşlarıyla görüşmeleri sürdürdüklerini belirten Falconer, "Gazze'ye yardımların girişini sağlamak için elimizden gelenleri ortaklarımızla görüşmeye devam ediyoruz ancak şu noktada İsrail'in Gazze'ye giren yardımlarla ilgili kısıtlamaları gevşetmesi gerekiyor. Gazze'nin ihtiyaçlarını karşılamanın tek yolu bu. Ateşkes süresince yardımlarda büyük bir artış gördük ve tekrar görmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.