İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile Görüştü

İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir araya geldi.

Temaslarda bulunmak üzere Arnavutluk'un başkenti Tiran'a gelen Cameron, Rama ile Başbakanlık'ta görüştü.

Arnavutluk'un bir başarı öyküsü olduğunu kaydeden Cameron, "Arnavutluk, ekonomik açıdan ve NATO'daki başarı açısından gerçekten bir başarı öyküsüdür. İmkansızı başarıyla yaptınız, (Birleşmiş Milletler) Güvenlik Konseyi'nde mükemmel bir iş ve büyük bir liderlik gösterdiniz." dedi.

Düzensiz göç ve bu alanda Arnavutluk ile olan işbirliklerine değinen, bunun son derece olumlu ve çok başarılı bir ortaklık olduğunu vebaşkalarına örnek olacağına inandığını söyleyen Cameron, "Düzensiz göç Avrupa genelinde herkesin karşılaştığı bir sorundur." diye konuştu.

Batı Balkanlar'da sorun olduğu takdirde Avrupa'da sorun olduğunu kaydeden Cameron, "Uzlaşma, ekonomik büyüme ve anlayış sürecine yardımcı olmak ortak çıkarımızadır." ifadesini kullandı.

Bölgede önemli projelerinin bulunduğunu, bunlardan birinin de Priştine ile Dıraç arasındaki demir yolu projesi olduğunu belirten Cameron, Ukrayna'nın NATO'ya üye olması başta olmak üzere NATO'daki ortaklıklarının önemine değindi.

Rama da Birleşik Krallık'ın dahil olduğu stratejik bir proje olan Dıraç-Priştine demir yolu projesinin önemine değinerek, bu projenin Arnavutluk ile Kosova için özel bir önemi olduğunu söyledi.

Çok iyi derecedeki ikili ilişkileri ve bunun daha da derinleştirilmesini ele aldıklarını ifade eden Rama, elde edilen sonuçlar açısından memnuniyetle karşıladıkları yasa dışı insan ticaretiyle mücadelenin yanı sıra bölgede barış ve işbirliği süreçlerinin gidişatını da görüştüklerini aktardı.

Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ile de görüşen Cameron'ın, Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ile görüşmesi Cameron'un programı nedeniyle iptal edildi.