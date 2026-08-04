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Umman açıklarında kargo gemisine mühimmat saldırısı

Umman açıklarında kargo gemisine mühimmat saldırısı
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İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Umman açıklarında bir kargo gemisinin kimliği belirsiz mühimmatla hedef alındığını duyurdu. Olay, Hürmüz Boğazı yakınlarında meydana geldi; bölgedeki gemilere dikkatli olma çağrısı yapıldı.

LONDRA, 4 Ağustos (Xinhua) -- İngiltere Deniz Ticaret Örgütü, Umman açıklarında seyreden bir kargo gemisinin kimliği belirsiz bir mühimmatla hedef alındığını açıkladı.

Örgütün pazartesi akşamı yaptığı açıklamaya göre olay, günün erken saatlerinde Umman'ın El Hasab kentinin yaklaşık 20 deniz mili kuzeydoğusunda, Hürmüz Boğazı'nın doğu girişinde meydana geldi.

Açıklamada, askeri yetkililerin pazartesi günü saat 22.00'de VHF telsiz kanalı üzerinden ihbarda bulunduğu bildirildi. İhbarda, geminin kimliği belirlenemeyen bir mühimmatın hedefi olduğu kaydedildi.

Örgüt, bölgeden geçen gemilere dikkatli olmaları ve herhangi bir şüpheli faaliyeti kuruma bildirmeleri tavsiyesinde bulundu.

ABD ile İran arasında son haftalarda tırmanan gerilimin ardından örgüt, büyük bölümü Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Umman açıklarında meydana gelen bir dizi deniz güvenliği olayı bildirdi.

Kaynak: Xinhua
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