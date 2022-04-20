İngiltere'deki Türk sivil toplum kuruluşları iftarda bir araya geldi

İngiltere'deki Türk sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın verdiği iftarda bir araya geldi.

Kıbrıs Türk toplumunun temsilcilerin de katıldığı programda, iftar öncesi Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Utku Atahan, bir konuşma yaptı.

Ramazan ayının birlik, dayanışma ve hoşgörü ayı olduğuna işaret eden, İngiltere'deki Türk vatandaşları ve derneklerinin gösterdiği birlik ve dayanışmadan mutluluk duyduklarını söyledi.

Dernekler arasındaki dayanışmanın gelecek günlerde daha da artacağını umduğunu kaydeden Atahan, "İngiltere'de vatandaşlarımızın ve derneklerimizin sayısı her geçen gün artıyor. Sadece sayımız artmıyor, aynı zamanda etkinliklerimiz de artıyor. İngiltere'de çok başarılı vatandaşlarımız var, başarılı işlere imza atıyorlar. Bu insanlarımızın başarıları bizleri mutlu ediyor, göğsümüzü kabartıyor. Bu örneklerin daha da artacağını umuyoruz. Ama bunun için dayanışma çok önemli." dedi.

Türklere oy vermeleri ve siyasete katılmaları çağrısı

Milli değerlere bağlılığın önemine dikkat çeken Atahan, "Bunun en önemli unsuru da dil. Milli Eğitim Bakanlığımızın görevlendirdiği öğretmenlerimiz var, aynı zamanda Yunus Emre Enstitümüz var. Milli Eğitim Bakanlığımızın verdiği online dersler var. Bu derslerden bütün çocuklarımızın, gençlerimizin azami ölçüde faydalanmasını isteriz. Bu konuda devletimiz her türlü desteği veriyor." diye konuştu.

Gelecek ay İngiltere'de yerel seçimlerin yapılacağını anımsatan Atahan, Türk kökenli İngiliz vatandaşlarına oy kullanmaları, derneklere de bu konuda gerekli desteği sağlamaları çağrısı yaptı.

Atahan, aynı zamanda Türk kökenli İngiliz vatandaşlarından siyasete katılmalarını ve özellikle de gençlerin teşvik edilmesini istedi.

"Bir telefon kadar yakınız"

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı'nın İngiliz Milletler Topluluğu ve İskandinav Ülkeleri Koordinatörü Hüseyin Çalışkan da, İngiltere'deki Türklerin ana dilleriyle bağları ve vatan aidiyetini korumalarının kendileri açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak, bu yönde 10 yıldır çalışmalar yaptıklarını söyledi.

İngiltere'nin Avrupa'da en çok Türk vatandaşının yaşadığı ülkelerden biri olduğunu, o yüzden İngiltere'yi çok önemsediklerini ifade eden Çalışkan, "Daha fazla iş birliği için sizlere, sivil toplum kuruluşlarına ihtiyacımız var. Biz sivil toplum kuruluşlarıyla beraber çalışıyoruz, iş birliği yapıyoruz. Sizlerle iş birliğimiz güçlendirmek istiyoruz. Bizler bir telefon kadar yakınız." dedi.