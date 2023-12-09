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İngiltere'de Türk Teknoloji Profesyonelleri Bir Araya Geldi

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İngiltere'de faaliyet gösteren Türk teknoloji, yazılım ve oyun geliştirme profesyonelleri, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği tarafından düzenlenen davette bir araya geldi. Büyükelçilik konutunda gerçekleşen etkinliğe çok sayıda Türk davetli katıldı. Büyükelçi Ertaş, Türk profesyonelleri buluşturmayı amaçladıklarını ve gelecek dönemlerde benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.

İngiltere'de teknoloji, yazılım ve oyun geliştirme alanlarında faaliyet gösteren Türk profesyoneller, Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinin verdiği davette bir araya geldi.

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş'ın ev sahipliğinde ve META işbirliğinde Büyükelçilik konutunda verilen resepsiyona, İngiltere'de teknolojinin farklı alanlarında çalışan çok sayıda Türk davetli katıldı.

Büyükelçi Ertaş, burada yaptığı konuşmada, İngiltere'de özellikle teknolojinin farklı alanlarında iş yaşamını sürdüren Türkleri buluşturmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini belirterek gelecek dönemlerde de farklı iş kollarında buna benzer etkinlikler düzenlemeye devam edeceklerini bildirdi.

Konuşmasında, İngiltere'nin son zamanlarda teknoloji ve özellikle yapay zeka alanında atılım yapmaya çalıştığını belirten Ertaş, geçen ay Londra'da uluslararası "Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi"nin düzenlendiğini ve Türkiye'nin de bu zirvede temsil edildiğini hatırlattı.

Ertaş, bu nedenle İngiltere'nin Türk profesyoneller açışından önemli bir ülke olduğunu ifade ederek "Burada ne kadar güçlü olursak, Türk toplumu ve Türkiye olarak da güçlü olacağımızı düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu kolektif çabayla ülkemiz de yükselmeye devam edecek"

Büyükelçi Ertaş, Londra'da kendi alanlarında başarılı Türk profesyonellerin çalışmalarının önemine işaret ederek "Sizler sayesinde, bu kolektif çabayla ülkemiz de yükselmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

Davete katılanlardan Meta Türkiye Ülke Direktörü İlke Çarkçı Toptaş da konuşmasında, Türkiye'nin oyun sektörü alanında önemli yere sahip olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından davetlilere, Türk mutfağından çeşitli yemek ve tatlılar ikram edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Londra Teknoloji Güncel Haberler

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