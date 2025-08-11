İngiltere'de 'Palestine Action' Destek Eyleminde 521 Gözaltı

İNGİLTERE'de yasaklı örgüt ilan edilen 'Palestine Action' grubuna destek eyleminde gözaltına alınan kişi sayısının 521'e yükseldiği bildirildi.

Londra Metropolitan Polisi, ülkede terör örgütü ilan edilen 'Palestine Action'a destek amacıyla pankart taşıyan 521 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Açıklamada, eylemle aynı saatlerde düzenlenen Filistin'e destek yürüyüşünde de 1 kişinin 'Palestine Action'a destek verdiği gerekçesiyle gözaltına alındığı kaydedildi. Ayrıca, 10 kişinin daha kamu düzenini bozmak ya da polis memurlarına saldırıda bulunmak gibi farklı gerekçelerle gözaltına alındığı aktarıldı.

Gözaltına alınanların 320'sinin Westminster bölgesindeki iki gözaltı işlem merkezine götürüldüğü vurgulanan açıklamada, kimlik bilgileri doğrulananların kefaletle serbest bırakıldığı ve daha sonra polis merkezine başvurmaları şartı getirildiği belirtildi. Açıklamada, serbest bırakılanlara ayrıca 'Palestine Action' ile ilgili gelecekteki eylemlere katılmama şartı konulduğu ifade edildi. Ayrıca, kimlik bilgilerini vermeyi reddedenler ile gözaltına alındığında halihazırda kefalet şartıyla serbest olduğu tespit edilen 212 kişinin ise Londra'daki çeşitli gözaltı merkezlerine sevk edildiği bildirildi.