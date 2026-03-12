İngiltere Lordlar Kamarası'ndaki Kalıtsal Üyelikler Kaldırıldı

İngiltere Parlamentosu, soyluluk ünvanını ve Lordlar Kamarasındaki üyelik hakkını miras yoluyla alan kalıtsal üyelerin, Lordlar Kamarası'ndaki üyeliklerinin kaldırılmasını öngören yasa tasarısını kabul etti.

Avam Kamarasından geçen düzenlemeye ilişkin Lordlar Kamarası üyeleri de itirazlarını geri çekti ve böylece aristokrat ünvanlarıyla parlamentoda yer alan dük, kont ve vikontların üyeliklerinin sona erdirilmesinin önü açıldı.

Yasa tasarısı, İngiltere Kralı 3. Charles'ın kraliyet onayını vermesinin ardından yürürlüğe girecek ve kalıtsal üyeler mevcut parlamento oturumunun bahar aylarında sona ermesiyle birlikte görevlerinden ayrılacak.

"Parlamento, yeteneklerin tanındığı yer olmalı"

Kabine Ofisi Bakanı ve Hazine Ödemelerinden Sorumlu Bakan Nick Thomas-Symonds, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kalıtsal üyelerin Lordlar Kamarasından çıkarılmasını öngören yasa tasarısının parlamentodaki son aşamalarının tamamlandığını bildirdi.

Thomas-Symonds, "Parlamento, yeteneklerin tanındığı yer olmalıdır. Yüzyıllar önce verilen ünvanların halk üzerinde güç sahibi olduğu bir yer olmamalıdır." dedi.

Bakan Thomas-Symonds, parlamentoda yaptığı konuşmada da söz konusu düzenlemenin hükümetin seçim manifestosunda yer alan taahhüdü olduğunu belirterek değişikliğin "arkaik ve demokratik olmayan bir ilkenin sonunu getirdiğini" ifade etti.

Ana muhalefetteki Muhafazakar Partinin Lordlar Kamarasındaki lideri Nicholas True da parlamentodaki konuşmasında, kalıtsal üyelerin yüzyıllar boyunca ülkeye hizmet ettiğini ifade ederek "Binlerce Lord burada ülkesine hizmet etti ve yasaların geliştirilmesine katkı sağladı." diye konuştu.

İktidardaki İşçi Partisi hükümeti ise uzun vadede Lordlar Kamarası'nın yerine İngiltere'yi daha iyi temsil edecek alternatif bir ikinci meclis oluşturma hedefini sürdürdüğünü bildirdi.

Lordlar Kamarası, büyüklüğü ve demokratik yapısı nedeniyle eleştirilerin hedefindeydi

İki kamaralı sistemle yönetilen İngiltere'de Avam Kamarası, seçimle göreve gelirken Lordlar Kamarası, kuşaktan kuşağa veya atanarak belirleniyor.

Yasama sürecinde Avam Kamarasından geçen tasarıları inceleyen Lordlar Kamarası, ülkenin parlamenter sisteminde rol oynamasına rağmen uzun süredir büyüklüğü ve demokratik yapısı nedeniyle eleştirilerin hedefi oldu.

800'den fazla üyesi olan Lordlar Kamarasında 90 kalıtsal üyenin yanı sıra İngiltere kilisesinin 26 başpiskoposu da yer alıyor.

Lordlar Kamarası, Çin Ulusal Halk Kongresinin ardından dünyadaki en büyük ikinci yasama organı olarak gösteriliyor.

Ömür boyu görev yapan Lordların geri kalanı ise hükümetin veya Lordlar Kamarası Tayin Komisyonunun önerisiyle İngiltere hükümdarınca atanıyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, 2022'de partisi ana muhalefet görevini üstlenirken yaptığı bir konuşmada, başbakan seçilmesi durumunda ilk döneminde Lordlar Kamarasını yürürlükten kaldırma sözü vermişti.