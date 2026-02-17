İngiltere'de İsrail yanlısı lobinin siyasete etkisinin soruşturulmasını isteyen imza kampanyası 50 bini geçti

İngiltere'de İsrail yanlısı lobi faaliyetlerinin siyaset ve demokrasi üzerindeki etkisinin araştırılması çağrısıyla başlatılan kampanyayı imzalayanların sayısı 58 bini geçti.

Kampanya organizatörlerinin paylaştığı bilgilere göre, geçen ay Andy Kalil tarafından başlatılan dilekçe son bir haftada 20 bin yeni imza toplayarak 58 binden fazla destekçiye ulaştı.

İmza kampanyasına verilen destek, özellikle Glasgow, Edinburgh, Dumfries ve Galloway ile Highlands bölgelerinde yoğunlaştı. Kampanya, "Occupy London" hareketi ile aktivist Peter Tatchell gibi isimlerin desteğinin ardından hız kazandı.

Dilekçe metninde, "İngiltere siyasetinde İsrail devleti ile bağlantılı ve İsrail yanlısı lobi faaliyetleri bildirilmesi nedeniyle endişeliyiz. Bu tür etki kampanyalarının kapsamını ve etkisini belirlemenin önemli olduğuna inanıyoruz." denildi.

İngiltere'de 10 bin imzayı geçen dilekçelere hükümetin yazılı yanıt vermesi gerekirken, söz konusu eşiğin aşılmasının üzerinden 8 gün geçmesine rağmen bu imza kampanyasına henüz yanıt verilmedi.

Dilekçenin 100 bin imzaya ulaşması halinde parlamentoda görüşülmesi gerekiyor.

Norveç'in başkenti Oslo'da yaşayan ancak İngiltere'nin Wirral bölgesinden olduğu belirtilen kampanya başlatıcısı Andy Kalil'in daha önce Gazze'ye yardım götürülmesi için gemi filosu oluşturulması ve İngiltere hükümetinin İsrail'in Gazze'ye saldırılarının soykırım olarak nitelendirmesi çağrısı içeren dilekçeler sunmaya çalışmıştı. Bunlardan ilki başarısız olurken, diğerinin ise sunulmasına izin verilmemişti.