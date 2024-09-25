İngiltere'de skandal olay: Mahkumlar yanlışlıkla tahliye edildi! Geri dönmüyorlar

İngiltere'de 37 mahkumun cezaevinden yanlışlıkla erken tahliye edildiği, mahkumlardan 5'inin cezaevine geri dönmediği bildirildi. Ülke basınındaki haberlere göre Adalet Bakanlığından bir kaynak, hükümetin hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltmak amacıyla yürüttüğü erken tahliye programı kapsamında, 10 Eylül'de 37 kişinin cezaevinden yanlışlıkla serbest bırakıldığını belirtti. Kaynak, bunun nedeninin, mahkumların yürürlükten kaldırılan mevzuat kapsamına yanlışlıkla kaydedilmesi olduğunu söyledi. Söz konusu vakaların, belirli suç türlerinden mahkum edilenlerin serbest bırakılmasını önlemek üzere tasarlanan muafiyetler kapsamında olmadıkları bildirildi. Kaynak, ayrıca, cezaevinden yanlışlıkla tahliye edilen 5 mahkumun ise henüz cezaevine geri dönmediklerini ifade etti.

MAHKUM SAYISI 1 AYDA İKİ KATINA ÇIKTI

İngiltere Adalet Bakanlığı'ndan bir sözcü, yaptığı açıklamada, yanlışlıkla erken tahliye edilen suçluları acilen gözetim altına almak için polisle birlikte çalıştıklarını dile getirdi. Sözcü, "Mahkumiyet kararları geçerliliğini korumaktadır ve suçlular tahliye edildiklerinden bu yana izlenmektedir ve yakında yeniden parmaklıklar ardına döneceklerdir." ifadesini kullandı. İngiltere ve Galler'deki hapishanelerdeki aşırı kalabalığı azaltmak amacıyla 10 Eylül'de 1750 mahkum erken tahliye edilmişti. Gelecek ay da benzer sayıda mahkumun serbest bırakılması öngörülüyor.

İngiltere'nin Estonya'da cezaevi kiralayabileceği gündeme gelmişti. İngiliz hükümetinin, hapishanelerdeki doluluk oranının ciddi boyutlara ulaşması nedeniyle Baltık ülkesi Estonya'da cezaevi kiralayabileceği iddiası gündeme gelmişti. İngiltere ve Galler'de 1991'de yaklaşık 40 bin olan cezaevindeki mahkum sayısı, yaklaşık 1 ay önce 88 bin 521'e ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. İngiltere ve Galler'deki erkek hapishanelerinde de sadece 83 kişilik boş yer kalmıştı.