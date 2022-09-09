- İngiltere'de 10 günlük ulusal yas başladı

LONDRA - İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ünvanına sahip Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü ile İngiltere yas tutmaya başladı. Bayraklar yarıya indirildi, etkinlikler iptal edildi, Kraliyet Ailesi resmi internet sitesini geçici olarak kullanıma kapattı.

İngiltere Kraliçesi II.Elizabeth'in ölümü nedeniyle ülkede 10 günlük ulusal yas tutulmaya başlandı. Kraliyet konutları ve hükümet binalarındaki bayraklar yarıya indirilirken, kültür ve spor etkinlikleri iptal edilmeye başlandı. Kraliyet Ailesi, resmi internet sitesini geçici olarak kullanıma kapattı. Kraliçe'nin ölümü üzerine başlayan ulusal yasın, cenaze töreni gerçekleşene kadar sürmesi bekleniyor.

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe'nin cenaze töreniyle ilgili henüz resmi kaynaklardan bir açıklama yapılmamasına rağmen, Kraliçe'nin cenazesinin önce İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nden Londra'daki Buckingham Sarayı'na taşınması ve burada 5 gün kalması bekleniyor. Kraliçe'nin ölümüyle birlikte tahtın varisi olan Galler Prensi Charles'ın ilerleyen günlerde resmi planları imzalaması bekleniyor. Ayrıca İngiltere hükümetinin, gündemin odağının Kraliçe'de kalmasını sağlamak amacıyla, mecbur kalmadıkça herhangi bir önemli karar veya duyuru yapması beklenmiyor.

Charles yeni hükümdar oldu

İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü üzerine, tahtın varisi Galler Prensi Charles ülkenin yeni hükümdarı olurken, Charles'ın yeni hükümdar ilan edilmesi için Londra'daki St James Sarayı'nda toplanılması planlanıyor. Kraliçe'nin en büyük oğlu olan Charles, tahta geçmesiyle Kral III. Charles olarak anılacak.

Yasın ilk gününde Londra'daki Hyde Park ve Tower Hill'de tören, silah selamı ve ulusal bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması bekleniyor. İlerleyen günlerde Kral Charles'ın başbakanla ilk görüşmesini yapması ve İngiliz Milletler Topluluğu'na seslenen bir konuşma yapması planlanıyor. Charles'ın ayrıca Birleşik Krallık'ın bölümleri olan İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda'da Kraliçe Elizabeth'in anısına düzenlenen resmi törenlere katılması planlanıyor. 10 günlük yasın bitmesinden sonra Kral Charles'ın taç giyme törenlerinin yapılması planlanıyor.

Kraliçe II. Elizabeth'in en büyük oğlu olan Kral Charles'ın bir sonraki varisi ise Cambridge Dükü Prens William olacak. William'dan sonra ise oğlu prens George tahtın varisi olacak.

Kraliyet Ailesi: "Kraliçe huzur içinde öldü"

Kraliyet Ailesinin web sitesi, Kraliçe'nin ölümünü açıklayan kısa bir açıklamanın yayınladığı siyah bir bekleme sayfasına dönüşürken, websitesinde yer alan açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde öldü" ifadeleri yer aldı. Yapılan açıklamada Kral Prens Charles ve eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın bu akşam Balmoral'da kalacağı ve cuma günü Londra'ya döneceği ifade edildi. Ayrıca hükümetin resmi web siteleri de ana sayfalarında siyah bir afiş gösterecek şekilde değiştirildi.

En uzun süre tahtta kalan hükümdar

1952'de tahta çıkan Elizabeth, bu yıl Haziran ayında İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ünvanını almıştı. İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in tahttaki 70'inci yıldönümü vesilesiyle ülke genelinde Platin Jubile olarak adlandırılan ve günlerce süren kutlamalar yapılmıştı. İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ünvanına sahip olan Kraliçe Elizabeth, şimdiye kadar tahtta 70'inci yılına ulaşan ve Platin Jubile'yi kutlayan ilk İngiltere hükümdarı olmuştu.

Liderlerden taziye mesajları

İngiltere Başbakanı Liz Truss Kraliçenin ölümüyle ilgili yaptığı açıklamada, "Balmoral'dan aldığımız haberle hepimiz yıkıldık. Majesteleri Kraliçe'nin ölümü ulus ve dünya için büyük bir şoktur. Kraliçe II. Elizabeth, modern Britanya'nın üzerine inşa edildiği kayaydı. Ülkemiz onun saltanatı altında büyüdü ve gelişti. İngiltere, onun sayesinde bugün büyük bir ülke." şeklinde konuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise yayınladığı taziye mesajında, "Kraliçe II. Elizabeth, İngiliz ulusunun devamlılığını ve birliğini 70 yıldan uzun bir süre boyunca sağladı. Fransa'nın bir dostu, ülkesinde ve asrında kalıcı bir iz bırakan, kalplerin Kraliçesini anıyorum" dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "Majesteleri Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünden derinden üzüldüm. 70 yılı aşkın bir süredir özverili liderliğin ve kamu hizmetinin örneklerini oluşturdu. Kraliyet Ailesine, NATO Müttefiklerimiz Birleşik Krallık, Kanada ve İngiliz Milletler Topluluğu halkına en derin taziyelerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden'ın adına açıklama yapan Beyaz Saray, "Kalplerimiz ve düşüncelerimiz Kraliçenin ailesi ve Birleşik Krallık halkıyla" denildi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise "II. Elizabeth, Kanada tarihinin büyük bir kısmını temsil etmiştir" dedi.

Ülkenin yeni hükümdarı Kral Charles ise yaptığı açıklamada, "Sevgili annem Majesteleri Kraliçe'nin ölümü, benim ve ailemin tüm üyeleri için büyük bir üzüntü anıdır. Sevilen bir hükümdar ve çok sevilen bir annenin vefatının derin yasını tutuyoruz. Onun kaybının bu ülkede, başka yerlerde ve İngiliz Milletler Topluluğunda sayısız insan tarafından derinden hissedileceğini biliyorum. Bu yas ve değişim döneminde, ailem ve ben birbirimizi teselli edeceğiz" dedi.