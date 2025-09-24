İngiltere Büyükelçisi Jill Morris'ten Şanlıurfa Ziyareti

Haberler

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek yerel yetkililerle çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaret sırasında Vali Hasan Şıldak ile bir araya gelen Morris, şeref defterini imzaladı. Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da konuklarına kente özgü hediyeler sundu.

Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel
