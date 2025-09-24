İngiltere Büyükelçisi Jill Morris'ten Şanlıurfa Ziyareti
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Şanlıurfa Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek yerel yetkililerle çeşitli temaslarda bulundu. Ziyaret sırasında Vali Hasan Şıldak ile bir araya gelen Morris, şeref defterini imzaladı. Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar da konuklarına kente özgü hediyeler sundu.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, Şanlıurfa Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.
Büyükelçi Morris ve beraberindeki heyet, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'ya geldi.
Valiliği ziyaret eden Morris, Şeref Defteri'ni imzaladı, Vali Hasan Şıldak ile görüştü.
İngiltere heyeti daha sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a ziyarette bulundu.
Gülpınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek konuklarına kente özgü bakır fincan takımı hediye etti.
Büyükelçi Morris, Şıldak ve Gülpınar'a teşekkür etti.
Kaynak: AA / Rauf Maltaş - Güncel