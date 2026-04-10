İngiltere Başbakanı Starmer, NATO'nun "ABD'nin çıkarlarına uygun" olduğunu söyledi

Güncelleme:
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, NATO'nun "ABD'nin çıkarlarına uygun" olduğunu ve Avrupa ülkelerinin de İttifak için daha fazla çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Körfez ülkelerine yaptığı ziyareti tamamlayan Starmer, İngiltere'ye dönmeden önce Katar'da basına açıklamalarda bulundu.

Başbakan Starmer, ziyaret kapsamında, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılara ilişkin Körfez ülkeleri liderleriyle "toplu meşru müdafaa" konusunu görüştüğünü aktardı.

Starmer, "Bu çatışma bir nesil boyunca kimliğimizi belirleyecek ve biz buna mukavemetle karşılık vermeliyiz, vereceğiz de." ifadesini kullandı.

Konuşmasında, dün ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını hatırlatan Starmer'a, "Trump ile NATO'dan çekilme tehditlerini konuştunuz mu?" sorusu yöneltildi.

Keir Starmer, NATO'nun çok güçlü destekçileri olduklarının altını çizerek, şunları paylaştı:

"Uzun süredir (NATO için) daha fazlasını yapmamız gerektiği yönünde görüşlerimi dile getiriyorum. Bu, dünyanın bugüne kadar gördüğü en etkili askeri ittifaktır. Biz Avrupalılar daha fazlasını yapmalı mıyız? Evet, son iki yıldır bu görüşü Avrupa'daki ortaklarımıza da diğer herkese olduğu kadar dile getiriyorum. Bu görüşü savunmaya devam ediyoruz."

Starmer, "Bu (NATO), Amerika'nın da çıkarına uygun mu?" sorusuna ise "Bu, ABD'nin de Avrupa'nın da çıkarına uygun. NATO, on yıllardır bizi başka türlü olacağımızdan çok daha güvende tutan savunma ittifakıdır. Dolayısıyla, NATO'nun güçlü destekçileriyiz ve her zaman daha güçlü destekçileri olacağız." yanıtını verdi.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci
