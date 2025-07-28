İngiltere Başbakanı Starmer, Gazze'deki Kriz İçin Kabinesini Toplayacak

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'de artan insani kriz nedeniyle yaz tatilindeki kabinesini acil toplantıya çağıracak. Başbakanlık kaynakları, Gazze'deki durumu görüşmek üzere bakanlarla bir araya geleceğini ve Orta Doğu'ya yönelik adımlar belirleyeceğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın, yaz tatilinde olan kabinesini Gazze'deki durumu ele almak üzere bu hafta acil toplantıya çağıracağı belirtildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan kaynaklar, Starmer'ın bu hafta kabine toplantısı düzenleyeceğini ve 1 Eylül'e kadar yaz tatilinde olan bakanların Gazze'deki krizi görüşmek üzere bir araya geleceğini aktardı.

Başbakanlık kaynakları, Starmer'ın, Filistin devletini tanıması yönünde artan baskıların ardından kabinesiyle Gazze'deki durumu görüşeceğini kaydetti.

Kaynaklar, İngiliz hükümetinin ilerleyen günlerde Orta Doğu'daki durumun çözümüne yardımcı olmak için atacağı adımları belirleyeceğini de ifade etti.

Başbakan Starmer'ın bugün İskoçya'da ABD Başkanı Donald Trump ile yapacağı görüşmede de Gazze'deki durumu gündeme getirmesi öngörülüyor.

Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Gazze Şeridi'nde, başta çocuklar olmak üzere açlık nedeniyle ölümler artıyor. Gazze Şeridi'nde açlıktan yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 133'e yükseldi.

İsrail'in uyguladığı ambargo nedeniyle Gazze'de ortaya çıkan kıtlık felaketinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Ürdün bölgeye havadan yardım atmaya başladı.

Kaynak: AA / Zuhal Demirci - Güncel
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