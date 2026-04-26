İngiltere Başbakanı Starmer'dan ABD Başkanı Trump'ın Bulunduğu Oteldeki Silahlı Saldırıyı Kınama

(ANKARA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Washington D.C.'de ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığı program sırasında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak, "Washington'daki Beyaz Saray Muhabirler Yemeği'ndeki sahneler karşısında şok oldum" ifadesini kullandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Washington D.C.'de ABD Başkanı Donald Trump, eşi Melania Trump ve Başkan Yardımcısı JD Vance'in de katıldığı program sırasında meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin, "Washington'daki Beyaz Saray Muhabirler Yemeği'ndeki sahneler karşısında şok oldum" dedi.

Starmer ayrıca, "Demokratik kurumlara veya basın özgürlüğüne yönelik herhangi bir saldırı, mümkün olan en güçlü şekilde kınanmalıdır. ABD Başkanı Donald Trump, First Lady ve katılan herkesin güvende olması büyük bir rahatlama" ifadesine yer verdi.

Kaynak: ANKA