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İngiltere Başbakanı Burnham yeni bütçede Ukrayna'ya 10 milyar sterlin destek açıkladı

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İngiltere Başbakanı Burnham, Zelenskiy ile görüşmede yeni bütçede Ukrayna'ya 10 milyar sterlinlik finansal ve askeri destek vereceğini söyledi. Desteğin 500 milyon sterlini Savunma Bakanlığının ek askeri paketinden oluşacak.

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, yeni bütçede Ukrayna'ya finansal ve askeri desteğin 10 milyar sterline (yaklaşık 662,5 milyar lira) çıkacağını söyledi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Burnham ve Maliye Bakanı John Healey, Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Ukrayna'nın Avrupa ve İngiltere güvenliğinin merkezinde yer aldığını belirten Burnham, bugün açıklanan yeni Birleşik Krallık bütçesinde Ukrayna'ya yapılacak finansal yardımın 10 milyar sterline çıkacağını dile getirdi.

Burnham, bunun 500 milyon sterlinlik kısmının Savunma Bakanlığınca sağlanacak ek askeri destek paketinden oluşacağını ifade etti.

Yardımın 7 milyar sterlinlik kısmının gelecek 3 yıl boyunca ekonomik destek amacıyla sağlanacağını aktaran Burnham, yaklaşık 3 milyar sterlinlik bölümün de askeri harcamalarda kullanılmak üzere verileceğini belirtti.

Healey ise görüşmede, Rusya'yı müzakere masasına getirmek için yaptırım baskısını sürdüreceklerini kaydetti.

Kaynak: AA
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