İngiltere'den Rusya'ya Ukrayna Desteği Yanıtı

İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Rusya'nın, İngiltere'nin Ukrayna'daki savaşa daha fazla dahil olması halinde "ödeyeceği bedelin de artacağı" yönündeki uyarısına rağmen, Kiev'e desteğin süreceğini bildirdi.

Burnham, Wolverhampton kentine yaptığı ziyarette, Rusya'nın İngiltere'nin Ukrayna'daki savaşa daha fazla dahil olması halinde "ödeyeceği bedelin de artacağı" yönündeki uyarısına ilişkin değerlendirmede bulundu.

İngiltere Başbakanı Burnham, bu uyarının ardından ülkesinin Ukrayna'nın yanında durmaya devam edeceğini belirtti.

Burnham, "Bu, İngiltere'nin uzun zamandır yapacağını söylediği şeyi yapmasıdır, yani ( Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin'in önderlik ettiği bu yasa dışı savaşa karşı Ukrayna'yı yüzde 100 desteklemektir." ifadesini kullandı.

Ülkesinin Ukrayna'ya kendisini savunabilmesi için destek sağladığını aktaran Burnham, şunları kaydetti:

"Ukrayna'nın kendini savunabilmesi için destek sağlıyoruz ve bu, önceki başbakanlar tarafından da bu çatışma boyunca İngiltere'nin benimsenen tutumudur. Benim için de durum aynıdır. Biz sadece iyi gün dostları değiliz. Ukrayna'nın yardıma ihtiyacı olduğu anda yanında olacağız ve bu değişmeyecek."

İngiltere Savunma Bakanlığı, ülkesinin, Rusya'ya karşı Ukrayna'nın kendisini savunması için ihtiyaç duyduğu ekipmanı sağlamaya kararlı olduğunu açıklamıştı.

İngiltere, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaştan bu yana Kiev'in en büyük uluslararası destekçileri arasında yer alıyor.

Rusya'dan İngiltere'ye uyarı

Rusya'nın Londra Büyükelçiliğinin, sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İngiltere "Ukrayna krizini tırmandırma yönünde bilinçli tercihte bulunmakla" suçlanmıştı.

Açıklamada, İngiltere'nin "ikiyüzlü şekilde barış isteğini dile getirirken", Kiev yönetiminin Rusya topraklarının derinliklerindeki saldırılarda İngiliz İHA'larını kullandığına ilişkin haberlerin Londra'nın gerilimi tırmandırdığını gösterdiği öne sürülmüştü.

İngiltere'nin Ukrayna'ya verdiği desteğin sonuçları olacağı uyarısında bulunulan açıklamada, "Çatışmaya ne kadar derin dahil olursa ve Kiev'in terör mekanizmasına ne kadar fazla destek verirse, ödeyeceği bedel de o kadar yüksek olacaktır." ifadesi kullanılmıştı.

Kaynak: AA