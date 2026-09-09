İngiliz STK'lere göre 12 ülkenin Batı Şeria kararı gerekli ancak geç kalınmış bir adım

Uluslararası Af Örgütü ve Britanya Filistin Komitesi, İngiltere ile 11 ülkenin, işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararının gerekli ancak geç kalınmış bir adım olduğunu belirtti.

Merkezi İngiltere'de bulunan Uluslararası Af Örgütü Küresel Araştırma, Savunuculuk ve Politika Direktörü Erika Guevara-Rosas, İngiltere ile 11 ülkenin işgal altındaki Filistin topraklarını gasbeden İsrail yerleşimleriyle ticareti yasaklama kararına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Guevara-Rosas, kararı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Uzun zaman önce atılması gereken, gecikmiş bir adım olmakla birlikte memnuniyetle karşılanan bir gelişmedir. Bu adım, İsrail'in hukuka aykırı işgaline ve Filistinlilere dayattığı kurumsallaşmış apartheid sistemine son verilmesini sağlayacak daha ileri tedbirlerin alınmasının önünü açmalıdır." dedi.

Karar kapsamında alınacağı açıklanan önlemlerin, ülkelerin İsrail'in Filistin topraklarındaki yasa dışı işgaline destek vermemesi yönündeki Temmuz 2024 tarihli Uluslararası Adalet Divanı kararındaki yükümlülükleri karşılamakta yetersiz kaldığını kaydeden Guevara-Rosas, İsrail'in ayrımcı politikalarına değindi.

Guevara-Rosas, Filistinlileri yerinden etmek ve mülksüzleştirmek için yerleşim yeri kurma, genişletme ve devlet destekli yerleşimci şiddetinin temel araç olarak kullanıldığını ifade ederek, "Tüm bunlar İsrail politikalarının asli unsurudur ve ülkenin genel apartheid sisteminden ayrı değerlendirilemez." değerlendirmesini yaptı.

"Bahaneler ve göstermelik adımlarla kaybedecek zaman yok"

Guevara-Rosas, tüm ülkelere İsrail'e siyasi, finansal ve askeri desteklerini sona erdirme çağrısı yaparak, " Batı Şeria'daki Filistinlilerin etnik temizliği, zorunlu yerinden edilmesi ve İsrail'in yasa dışı işgalinden ve apartheidinden sorumlu Binyamin Netanyahu, Bezalel Smotrich, Itamar Ben-Gvir, Israel Katz ve Orit Strock'a seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması yaptırımları uygulanmalı." dedi.

İsrail'e silah satışlarının da yasaklanması gerektiğini savunan Guevara-Rosas, "Artık bahaneler, gecikmeler ya da göstermelik adımlarla kaybedecek zaman kalmadı. İsrail'in ihlallerine karşı kararlı adımlar atılmaması, devletlerin kendi hukuki yükümlülüklerini yerine getirmeye istekli olmadıkları yönünde tehlikeli bir mesaj veriyor. Bu durum ayrıca, İsrail makamlarını uluslararası hukuku cezasızlık içinde ihlal etmeyi sürdürme konusunda cesaretlendiriyor." değerlendirmesini yaptı.

"Gerekli ve geç kalmış bir karar"

Britanya Filistin Komitesi'nden yapılan açıklamada ise "Bu karar gerekli ve geç kalınmış bir karardır. Açıklanan önlemler uygulanırsa İngiltere, uluslararası hukuktan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmeye bir adım daha yaklaşır. Bu da İsrail'in savaş suçlarından hesap sorma konusundaki pozisyonunu değiştirmesi anlamına gelir." ifadeleri yer aldı.

Gasbedilen Filistin topraklarında kurulan yasa dışı yerleşimlerin "İsrail'in sömürge mimarisindeki temel taşı" olduğu kaydedilen açıklamada, İngiltere'nin haklarında yakalama kararı bulunan İsrailli politikacıların yakalanmasını desteklemesi ve silah satışlarını durdurmasının da gerekli olduğu belirtildi.

Kaynak: AA