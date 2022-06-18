İnegöl'ün 'Adile Naşit'i üniversite yolunda ilk adımı attı

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bir ortaokulda temizlik personeli olan ve öğrencilere karşı ilgisiyle 'Adile Naşit' lakabıyla tanınan Ayşe Soylu (57), lisenin ardından üniversite için ilk adımı attı. İşletme Fakültesi okumak isteyen Soylu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

İnegöl Gazismanpaşa İmam Hatip Ortaokulu'nda hizmetli personel Ayşe Soylu, görevi dışında okulun tamir ile badana işlerini üstlenmesiyle burada 'Adile Naşit' lakabıyla tanınıyor. Yaklaşık 10 yıl önce açık öğretim ortaokulu için başvuruda bulundu ve 4 sene önce de başladığı açık öğretim lisesinden mezun oldu. Ayşe Soylu, pes etmediğini ve liseyi bitirdiğini, şimdi de üniversite okumak isteğini ifade etti. Okuma azmiyle takdir toplayan 3 çocuk annesi Soylu, üniversite için ilk adımı attı. Yıldırım Bayezid İmam Hatip Ortaokulu'nda Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) giren Soylu, sınavı kazanarak İşletme Fakültesi okumak istediğini söyledi.