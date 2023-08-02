İnegöl'deki Yangında Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

'SOĞUTMA İŞLEMLERİ BİRKAÇ SAAT İÇERİSİNDE BİTER'

Bursa'nın İnegöl ilçesinde dün 10 fabrikada etkili olan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları sürerken, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, olay yerinde çalışmalarla ilgili bilgi verdi. Yangının 110 dönümlük, 10 firmanın yer aldığı tek bir parça yapının içerisinde çıktığını söyleyen Taban, 4 fabrikanın tamamen yandığını belirtti. İhbardan 5 dakika sonra yangına müdahale edildiğini söyleyen Taban, "İnegöl Organize Sanayi Bölgesi içerisindeyiz. Burada sizin de bildiğiniz gibi 110 dönümlük tek parça bir yapının içerisinde yaklaşık 10 firmanın yer aldığı, ancak bir noktasından başlayan yangının, yaklaşık 4 firmayı da alevlerle sardığı bir yangın yaşadık. Hepimize çok geçmiş olsun. Tabi burada başta ilçe belediyesi olarak bizler, beraberinde Bursa Büyükşehir Belediyemizin, itfaiye ekiplerinin 4-5 dakika içerisinde olaya dahil olmasıyla beraber ve diğer bölge Yalova, İstanbul, Kocaeli, Balıkesir gibi bölgeler var. Yine Orman Bölge Müdürlüğümüzden gelen 4 ayrı helikopter, 2 uçak, beraberinde Jandarma Komutanlığımızın helikopterle havadan destekleriyle yaklaşık 8-10 saat bir sürede yangın kontrol altına alındı. Şu anda da gördüğünüz gibi soğutma çalışmaları yapılıyor. Burada müdahale ediliyor ama üst örtünün kaldırılarak altların da kontrol edilmesi gerekiyor. Bu soğutma işlemleri de yaklaşık birkaç saat içerisinde toparlanmış olacak diye düşünüyorum" dedi.

Denizhan KARAHANCI-Yavuz YILMAZ-Semih ŞAHİN/ İNEGÖL (Bursa),