Bursa'da temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaat kazısı sırasında mezar yapıları ve tarihi obje kalıntılarına rastlanması üzerine çalışmalar durduruldu. Jandarma ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine alarak Bursa Müze Müdürlüğü'ne bilgi verdi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında tarihi kalıntılara rastlanması üzerine çalışmalara ara verildi.
Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde yürütülen kazı çalışmalarında, mezar yapıları ve testilere benzer objeler fark edildi.
Kepçe operatörünün haber vermesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazı alanını güvenlik çemberine alarak çalışmaları durduran jandarma ekipleri, Bursa Müze Müdürlüğüne bilgi verdi.
Bölgeye gelen ekiplerin, kesin tarihlendirme yapılabilmesi amacıyla numuneleri Bursa Arkeoloji Müzesine götürdüğü bildirildi.