İnegöl'de Yolcu Otobüsü Yayaya Çarparak Hayatını Kaybetmesine Neden Oldu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki yaya yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili otobüs şoförü gözaltına alındı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Eskişehir'den Bursa istikametine seyir halinde olan Hilmi K. (59) idaresindeki 16 ABE 756 plakalı yolcu otobüsü, Yeniceköy Mahallesi'nde köprülü kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Ağabey T'ye (69) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Ağabey T, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Ağabey T, olay yerinde yaşamını yitirdi.
Ağabey T'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Otobüs şoförü Hilmi K. (59) polis ekiplerince gözaltına alındı.