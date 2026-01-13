Haberler

Evinde çıkan yangını söndürmeye çalışırken yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, evinin çatısında çıkan yangını söndürmeye çalışan 83 yaşındaki Fatma Beyhan yaralandı. Yangın sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki evinin çatısında çıkan yangını söndürmeye çalışan Fatma Beyhan (83) yaralandı.

Kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki tek katlı evin çatısında saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Evde yalnız yaşayan Fatma Beyhan yangını söndürmek isterken, yaralandı. Beyhan, komşuları tarafından evden çıkarılırken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri yarım saatte söndürdü. Ellerinde ve yüzünde yanıklar oluşan Fatma Beyhan, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
