Haberler

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı. Bursa-Ankara kara yolunda bir minibüs çarpması sonucu Nizamettin E. yaralandı. Ayrıca, motosiklet kazalarında da 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 4 kişi yaralandı.

Bursa- Ankara kara yolunda 11 ACH 473 plakalı minibüsünü yol kenarına park edip araçtan inen Nizamettin E'ye (56) aynı yönde seyreden Mesut Ç. (40) idaresindeki 16 AC 5902 plakalı minibüs çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yere düşen Nizamettin E. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince ilk müdahalesi yapılan Nizamettin E, İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Nizamettin E'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Motosikletden düşen 2 kişi yaralandı

Kırsal Hamamlı Mahallesi yolunda Emir M. (16) idaresindeki 16 AOU 795 plakalı motosiklet devrildi.

Kazada sürücü Emir M. ile motosikletteki Şevket M. (39) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Şevket M'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın motosikletin çukura düşmesi sonucu meydana geldiği öne sürüldü.

Su birikintisine giren motosikletin sürücüsü yaralandı

Bursa-Ankara kara yolu Mer-Pa pazar yeri mevkisinde Mustafa Eren D. (19) yönetimindeki 16 BSM 419 plakalı motosiklet, su birikintisine girerek devrildi.

Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Eren D, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci - Güncel
7 kişi daha tutuklandı! Aralarında Simge Barankoğlu ile Menderes Utku da var

7 kişi tutuklandı! Aralarında tüm Türkiye'nin tanıdığı fenomen de var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
Diyarbakır'da yağışlar barajları doldurdu, Valilikten tahliye uyarısı geldi

Herkes susuzluk endişesi yaşarken 5 il için korkutan uyarı
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı
Kayıp 14 yaşındaki kız bulundu! Bakın nerede uyuyakalmış

Kayıp 14 yaşındaki kız bakın nerede ortaya çıktı
Gercüş'te otomobil şarampole yuvarlandı: 3'ü çocuk 5 yaralı

Hurdaya dönen otomobildeki aile hastanelik oldu
Sel sularına kapılan otomobilden kaçan şüpheli aranıyor

Sele kapılan araçta 2 kardeş öldü! O ise kaçmayı tercih etti